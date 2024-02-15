Роналду эффектным голом принес победу "Аль-Насру" в своем 1000-м матче на клубном уровне (видео)

Звездный форвард "Аль-Насра" Криштиану Роналду забил победный мяч в первом матче 1/8 финала азиатской Лиги чемпионов против другого саудовского клуба – "Аль-Фейха".

39-летний португалец вышел в стартовом составе своей команды и отыграл полный поединок. На 81-й минуте он отличился единственным голом в этой встрече.

Капитан "Аль-Насра" технично обыгрался со своим одноклубником – хорватом Марцело Брозовичем, после чего из пределов штрафной в одно касание переправил мяч в дальний угол.

That's how you break the deadlock



Слабые комбинации по Al Nassr culminated with Ronaldo finish to open the scoring #ACL | #FYHvNSR pic.twitter.com/dbgXuAHwNb — #ACL (@TheAFCCL) February 14, 2024

Матч завершился минимальной победой "Аль-Насра" со счётом 0:1. Ответный поединок команды сыграют в среду, 21 февраля.

Эта игра стала для Роналду юбилейной, 1000-й в карьере на клубном уровне. Португалец провел 31 матч за "Спортинг", 346 за "Манчестер Юнайтед", 438 за "Реал", 134 за "Ювентус" и 51 за "Аль-Наср".

За клубную карьеру Криштиану забил 746 голов, 45 из которых в составе "Аль-Насра".

Статистика Криштиану Роналду на клубном уровне

1. "Спортинг" (Португалия) – 31 матч (5 голов)

2. "Манчестер Юнайтед" (Англия) – 346 матчей (145 голов)

3. "Реал" Мадрид (Испания) – 438 матчей (450 голов)

4. "Ювентус" (Италия) – 134 матча (101 гол)

5. "Аль-Наср" (Саудовская Аравия) – 51 матч (45 голов)

Напомним, Роналду – пятикратный обладатель "Золотого мяча". На клубном уровне он трижды становился чемпионом Англии, дважды выигрывал чемпионаты Испании и Италии, а также пять раз триумфовал в Лиге чемпионов.

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