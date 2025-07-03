Роналду эмоционально отреагировал на трагическую гибель Диогу Жоты в автокатастрофе

Криштиану Роналду и Диогу Жота / © Associated Press

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Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду отреагировал на гибель 28-летнего форварда "Ливерпуля" Диогу Жоты, который вместе со своим братом Андре Силвой попал в смертельное ДТП в Испании.

Криштиану на своей странице в Instagram выразил соболезнования близким своего погибшего партнера по сборной Португалии.

"Это не имеет смысла. Мы только что были вместе в сборной, ты только что женился. Твоей семье, жене и детям я выражаю свои соболезнования и желаю им всей силы мира. Я знаю, что ты всегда будешь с ними. Покойтесь с миром, Диогу и Андре. Мы все будем скучать по вам", – написал Роналду.

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Отметим, что у погибшего Диогу остались жена и трое детей.

За свою карьеру Жота поиграл за "Пасуш де Феррейра", "Порту", "Атлетико", "Вулверхэмптон", а с 2020 года выступал в составе "Ливерпуля", за который провел 182 матча, отличившись 65 голами и 26 ассистами.

Вместе с мерсисайдцами Жота стал чемпионом Англии, выиграл Кубок страны и Кубок английской лиги.

За сборную Португалии Диогу сыграл 46 матчей, забил 14 голов и отдал 12 ассистов. В составе национальной команды он дважды выиграл Лигу наций.

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Ранее сообщалось, что Федерация футбола Португалии отреагировала на гибель Диогу Жоты и его брата.

Гибель своего форварда уже также подтвердил "Ливерпуль", выступив с первым официальным заявлением после смерти Диогу Жоты.

Кроме того, стала известна причина ДТП, унесшего жизнь Диогу Жоты и его брата.