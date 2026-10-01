Роналду грозят санкции за самовольное покидание лагеря сборной Португалии

Криштиану Роналду / © Associated Press

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Форвард саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду рискует получить санкции после того, как самовольно со скандалом покинул расположение сборной Португалии.

Об этом сообщает A Bola.

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Согласно дисциплинарному регламенту португальской федерации футбола, игрок, который без уважительной причины покидает лагерь сборной, не появляется на тренировку, матч или другое мероприятие, карается дисквалификацией на срок от одного до шести месяцев.

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Также в таких случаях для футболистов предусмотрен штраф в размере от 500 до 1000 евро.

27 сентября Криштиану впервые за 18 лет провел официальный матч сборной на скамейке для запасных — это произошло в поединке Лиги наций против Норвегии.

После игры СМИ сообщили о конфликте между Роналду и главным тренером Жорже Жезушем. Последний перед матчем с норвежцами заявлял, что планирует выпустить Криштиану примерно на 30 минут во втором тайме, но затем изменил свое решение, и нападающий остался на скамейке для запасных.

Из-за этого Роналду поссорился с главным тренером португальской сборной и проигнорировал тренировку команды во вторник, 29 сентября.

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Позже Жезуш на пресс-конференции сообщил журналистам, что Криштиану не попадет в стартовый состав и на матч третьего тура Лиги наций с Данией, который состоится 1 октября. После этого Роналду решил покинуть лагерь сборной и объявил об этом в соцсетях.

В свою очередь, СМИ сообщили, что Роналду решил завершить карьеру в сборной Португалии. Сам 41-летний футболист об этом еще не объявлял.

Роналду является абсолютным рекордсменом сборной Португалии по количеству сыгранных матчей и забитых голов. На его счету 234 поединка в составе национальной команды, в которых он отличился 146 мячами и 46 результативными передачами.

Криштиану со сборной Португалии выиграл Евро-2016, а также Лигу наций в 2019 и 2025 годах.

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На чемпионате мира-2026 он провел пять матчей, в которых забил три гола. Португальская сборная покинула турнир на стадии 1/8 финала после поражения будущего чемпиона — Испании (0:1).

После поражения от испанцев Роналду не сдержал слез и объявил, что провел последний матч за сборную Португалии на Мундиалях.

Ранее сообщалось, что португальская федерация футбола сделала официальное заявление после скандала с Роналду.

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