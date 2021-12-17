Роналду и Джорджина эффектно рассекретили пол будущих детей (видео)

Избранница португальского футболиста беременна близнецами.
Нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду и его невеста Джорджина Родригес сообщили пол своих будущих детей. В октябре пара объявила, что ждет близнецов.
Радостным известием влюбленные решили поделиться оригинально. На видео четверо детей, которых уже воспитывают Роналду и Джорджина, одновременно лопнули воздушные шарики. А оттуда разлетелось розовое и голубое конфетти.
Это символизирует, что у португальского футболиста и его избранницы должна родиться девочка и мальчик.
"Где начинается жизнь, а любовь никогда не заканчивается", - романтично подписал Криштиану видео у себя в Instagram.
Роналду и Джорджина познакомились в 2016 году. Роналду вошел в магазин Gucci, где работала Родригес. Позже они пересеклись на одном из модных мероприятий, после чего завязались отношения.
"Тогда нам удалось поговорить в непринужденной атмосфере - вне моей рабочей среды. Это была любовь с первого взгляда для нас обоих", - рассказывала Джорджина в интервью журналу Elle.
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Добавим, что в прошлом году Роналду и Родригес заручились. Португалец подарил невесте роскошное обручальное кольцо стоимостью около 665 тысяч евро.
В 2019 году итальянская пресса также писала, что Роналду и Джорджина тайно поженились в Марокко, однако в окружении футболиста опровергли эту информацию. Там отметили, что свадьба, скорее всего, состоится уже после того, как Роналду завершит профессиональную карьеру.
Криштиану и Джорджина воспитывают четверых детей.
- Старший сын Криштиану-младший родился в 2010 году. СМИ писали, что его родила суррогатная мать, также сообщалось, что мама мальчика умерла. Достоверной информации о его маме нет.
- Летом 2017 года футболиста родилась двойня Ева и Маттео от суррогатной матери.
- А осенью 2017 года Джорджина Родригес родила их общую дочь Алану Мартину.
Ранее СМИ сообщали, что мать Роналду отговаривает его от свадьбы с Джорджиной Родригес.