Роналду и Джорджина слились в страстном поцелуе на море, пока Месси пашет с возлюбленной в спортзале

Роналду и Джорджина слились в страстном поцелуе на море, пока Месси пашет с возлюбленной в спортзале

Звезды мирового футбола по-разному проводят время после крупных турниров.

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду вместе со своей невестой Джорджиной Родригес отдыхает после окончания Чемпионата Европы-2020. Ранее влюбленные делились семейными фотографиями с роскошной яхты, а теперь запостили в Instagram кадры горячих объятий и поцелуев.

Яркие фото распространила в соцсети Джорджина. Сам футболист также разместил одну из фотографий в профиле, подписав ее: "Моя любовь".

instagram.com/georginagio

instagram.com/georginagio

instagram.com/georginagio

instagram.com/georginagio

В комментариях подписчики Криштиану рассыпались в комплиментах в адрес пары: "Лучшие", "Очень красивые", "Какая сильная любовь", - написали они.

В свою очередь, извечный конкурент португальского бомбардира в борьбе за звание лучшего футболиста планеты аргентинец Лионель Месси после триумфа на Кубке Америки не торопится с пляжным отдыхом.

Лео, который наконец договорился о новом контракте с "Барселоной", в компании своей жены Антонеллы Рокуццо позанимался в спортзале и выложил соответствующий снимок в Сеть.

instagram.com/antonelaroccuzzo

Роналду и Джорджина воспитывают четверых детей: Криштиану-младшего, Еву, Маттео (все - от суррогатной матери) и Алану Мартину

.instagram.com/cristiano/

Лионель и Антонелла воспитывают троих сыновей: Тьяго, Матео и Чиро.

instagram.com/leomessi

Как писал ТСН Проспорт, ранее невеста Роналду похвасталась аппетитными ягодицами во время купания в море.

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