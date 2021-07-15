Роналду и Джорджина слились в страстном поцелуе на море, пока Месси пашет с возлюбленной в спортзале

Звезды мирового футбола по-разному проводят время после крупных турниров.
Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду вместе со своей невестой Джорджиной Родригес отдыхает после окончания Чемпионата Европы-2020. Ранее влюбленные делились семейными фотографиями с роскошной яхты, а теперь запостили в Instagram кадры горячих объятий и поцелуев.
Яркие фото распространила в соцсети Джорджина. Сам футболист также разместил одну из фотографий в профиле, подписав ее: "Моя любовь".
В комментариях подписчики Криштиану рассыпались в комплиментах в адрес пары: "Лучшие", "Очень красивые", "Какая сильная любовь", - написали они.
В свою очередь, извечный конкурент португальского бомбардира в борьбе за звание лучшего футболиста планеты аргентинец Лионель Месси после триумфа на Кубке Америки не торопится с пляжным отдыхом.
Лео, который наконец договорился о новом контракте с "Барселоной", в компании своей жены Антонеллы Рокуццо позанимался в спортзале и выложил соответствующий снимок в Сеть.
- Роналду и Джорджина воспитывают четверых детей: Криштиану-младшего, Еву, Маттео (все - от суррогатной матери) и Алану Мартину
- Лионель и Антонелла воспитывают троих сыновей: Тьяго, Матео и Чиро.
Как писал ТСН Проспорт, ранее невеста Роналду похвасталась аппетитными ягодицами во время купания в море.