Роналду играет на Евро-2020 в щитках с изображением своей невесты: секрет раскрыла сама Джорджина

Легендарный футболист неожиданным образом демонстрирует чувства.
Джорджина Родригес, невеста капитана сборной Португалии Криштиану Роналду, раскрыла один из "секретов" успешного выступления своего избранника на Евро-2020.
Девушка опубликовала в сторис Instagram фото, на котором просматривается из-под гетр 36-летнего форварда защитный щиток с изображением пары.
- После группового этапа Чемпионата Европы-2020 Роналду возглавляет бомбардирскую гонку турнира. На счету Криштиану 5 забитых мячей.
- В 1/8 финала Евро-2020 сборная Португалии сыграет с командой Бельгии.
Как сообщал ранее ТСН Проспорт, невеста Роналду показала, как поддерживала Криштиану в матче Евро-2020 с Францией.