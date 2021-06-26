Роналду играет на Евро-2020 в щитках с изображением своей невесты: секрет раскрыла сама Джорджина

Роналду играет на Евро-2020 в щитках с изображением своей невесты: секрет раскрыла сама Джорджина

Легендарный футболист неожиданным образом демонстрирует чувства.

Джорджина Родригес, невеста капитана сборной Португалии Криштиану Роналду, раскрыла один из "секретов" успешного выступления своего избранника на Евро-2020.

Девушка опубликовала в сторис Instagram фото, на котором просматривается из-под гетр 36-летнего форварда защитный щиток с изображением пары.

instagram.com/georginagio

После группового этапа Чемпионата Европы-2020 Роналду возглавляет бомбардирскую гонку турнира. На счету Криштиану 5 забитых мячей.

В 1/8 финала Евро-2020 сборная Португалии сыграет с командой Бельгии.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, невеста Роналду показала, как поддерживала Криштиану в матче Евро-2020 с Францией.

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