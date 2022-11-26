Роналду интересуются в Бразилии: известный клуб намерен предложить форварду контракт

Бразильский "Фламенго" рассматривает вариант с подписанием форварда Криштиану Роналду.

Об этом пишет Veja.

Отмечается, что клуб уже обратился к своим спонсоров по поводу финансирования возможного трансфера 37-летнего португальца.

Португальцу планируется предложить контракт на три месяца. "Красно-черные" надеются, что форвард поможет команде на клубном чемпионате мира-2023.

Напомним, что "Манчестер Юнайтед" объявил о расторжении контракта с Роналду во вторник, 22 ноября. Это произошло после резонансного интервью, в котором португалец "разнес" клуб и главного тренера "манкунианцев" Эрика тен Гага.

Карьеру в новом клубе по дисквалификации на два матча из-за скандального поведения во время апрельского поединка АПЛ против "Эвертона".

"Фламенго" стал обладателем Кубка Либертадорес-2022. В финальном матче бразильская команда минимально обыграла Атлетико Паранненсе (1:0).

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