Роналду известием о беременности Джорджины побил рекорд Instagram: топ-5 популярных постов спортсменов

Португалец по "лайкам" опередил своего извечного соперника Лионеля Месси.

28 октября нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду порадовал своих поклонников приятной новостью. В соцсетях португалец написал, что его невеста Джорджина Родригес беременна близнецами и добавил совместное фото со снимком УЗИ.

Эта публикация Роналду быстро разлетелась по Сети. По состоянию на 31 октября пост собрал в Instagram больше 30 миллионов "лайков" - это рекордное количество среди аккаунтов всех спортсменов.

Предыдущее достижение принадлежало форварду ПСЖ Лионелю Месси. Пост аргентинца с презентации после августовского перехода в стан парижан понравился больше 22 миллионам людей.

На третьем месте - публикация Месси после завоевания Кубка Америки-2021 (почти 22 миллиона "лайков"). В июле аргентинец наконец-то выиграл первый трофей с национальной сборной в карьере.

Четвертое место среди самых популярных постов спортсменов также за Месси. Его полное слез прощание с "Барселоной" в августе этого года не могло оставить равнодушными любителей футбола - больше 21 миллиона "лайков".

Замыкает топ-5 пост Роналду в память о Диего Марадоне, который умер в ноябре прошлого года. Публикацию оценили почти 20 миллионов фолловеров.

Более того, сообщение Роналду о беременности Джорджины вышло на второе место по количеству "лайков" среди всех постов в Instagram. Впереди только изображение яйца в одном из тематических аккаунтов (больше 55 миллионов "лайков").

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