Роналду, Леброн Джеймс, Зинченко, Клопп и другие: реакция спортивного мира на гибель Диогу Жоты

Диогу Жота и Юрген Клопп / © Associated Press

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В четверг, 3 июля 2025 года, футболист "Ливерпуля" и сборной Португалии Диогу Жота вместе со своим братом Андре Силвой погиб в ДТП, произошедшем в провинции Самора на западе Испании.

Причиной смертельной автокатастрофы, в которую попал 28-летний Диогу и его брат – футболист клуба "Пенафиэла" из португальской Сегунды – стала проколотая шина. Автомобиль сразу загорелся. На место аварии оперативно прибыла экстренная служба 112, однако спасти ни Диогу, ни его брата не удалось.

На трагедию уже отреагировали многие известные личности спортивного мира, в том числе Криштиану Роналду, Леброн Джеймс, Александр Зинченко, Юрген Клопп и другие.

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Футболист "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду

"Это не имеет смысла. Мы только что были вместе в сборной, ты только что женился. Твоей семье, жене и детям я выражаю свои соболезнования и желаю им всей силы мира. Я знаю, что ты всегда будешь с ними. Покойтесь с миром, Диогу и Андре. Мы все будем скучать по вам", – написал Роналду на своей странице в Instagram.

Баскетболист клуба НБА "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс

"Мои молитвы – его близким в это непростое время. Пусть вас всех оберегают. Ты никогда не будешь один, Жота", – написал Джеймс в соцсети X.

Футболист "Арсенала" и сборной Украины Александр Зинченко

Александр Зинченко сделал репост публикации о гибели Диога Жоты со страницы английской Премьер-лиги в Instagram-stories, лаконично подписав: "RIP" (покойся с миром – прим.).

Бывший главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп

"Это тот момент, когда мне трудно! У этих слов должна быть другая цель, впрочем сейчас ее трудно представить! Мое сердце разбито после того, как я узнал новости о смерти Диогу и его брата Андре. Диогу был не только фантастическим игроком, но и отличным другом, любящим и заботливым мужем и отцом! Мы будем очень скучать по тебе!

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Все мои молитвы, мысли и силы я хотел бы направить Руте, детям, семье, друзьям и близким! Покойся с миром", – написал Клопп на своей странице в Instagram.

Английская Премьер-лига (АПЛ)

"Все в АПЛ шокированы и опустошены известием о трагической гибели Диогу Жоты и его брате Андре. Мы выражаем самые искренние соболезнования семье Диогу, его друзьям, футбольному клубу "Ливерпуль" и всем их поклонникам в это скорбное время. Футбол потерял чемпиона, которого будет вечно не хватать. Мы будем продолжать поддерживать наших друзей и коллег в клубе", – говорится в заявлении АПЛ.

"Ливерпуль"

"Футбольный клуб "Ливерпуль" опустошен трагической смертью Диогу Жоты. Клубу сообщили, что 28-летний футболист погиб в результате дорожно-транспортного происшествия в Испании вместе со своим братом Андре.

"Ливерпуль" пока не будет делать дальнейшие комментарии и просит уважать конфиденциальность семьи, друзей, товарищей по команде и персонала клуба Диогу и Андре, поскольку они пытаются смириться с невероятной потерей. Мы будем и дальше оказывать им нашу полную поддержку", – говорится в сообщении на официальном сайте "красных".

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Федерация футбола Португалии

"Португальская федерация футбола и все португальское футбольное сообщество полностью опустошены из-за смерти Диогу Жоты и его брата Андре Силвы сегодня утром в Испании.

Диогу Жота был не только фантастическим игроком, который провел почти 50 матчей за национальную сборную, но и удивительным человеком – его уважали как партнеры, так и соперники. Он был источником радости и вдохновения для всего сообщества.

Федерация футбола Португалии выражает свои глубокие соболезнования семье и друзьям Диогу и Андре Силвы, а также клубам "Ливерпуль" и "Пенафиэла", где выступали братья.

Федерация футбола Португалии уже обратилась в УЕФА с просьбой провести минуту молчания в этот четверг перед матчем нашей команды с Испанией на женском чемпионате Европы.

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Мы потеряли двух чемпионов. Их гибель – невосполнимая потеря для португальского футбола, и мы сделаем все, чтобы каждый день достойно чествовать их память", – говорится в посте португальской футбольной федерации в соцсети X.

"Порту"

"Футбольный клуб "Порту" в скорби. С большим шоком и глубокой грустью выражаем искренние соболезнования семье и друзьям Диогу Жоты и его брата Андре Силвы, который также был нашим игроком в юношеских командах. Пусть покоятся с миром", – говорится в заявлении португальского клуба, за который Жота играл в сезоне-2016/17.

Отметим, что у погибшего Диогу остались жена и трое детей.

За свою карьеру Жота поиграл за "Пасуш де Феррейра", "Порту", "Атлетико", "Вулверхэмптон", а с 2020 года выступал в составе "Ливерпуля", за который провел 182 матча, отличившись 65 голами и 26 ассистами.

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Вместе с мерсисайдцами Жота стал чемпионом Англии, выиграл Кубок страны и Кубок английской лиги.

За сборную Португалии Диогу сыграл 46 матчей, забил 14 голов и отдал 12 ассистов. В составе национальной команды он дважды выиграл Лигу наций.