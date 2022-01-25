Роналду может недополучить существенную часть зарплаты в "Манчестер Юнайтед": названо условие

Все зависит от позиции "манкунианцев" в турнирной таблице.
Зарплата нападающего Криштиану Роналду будет снижена, если "Манчестер Юнайтед" не достигнет определенного результата в этом сезоне.
Об этом сообщаетThe Athletic.
Отмечается, что в контракте 36-летнего футболиста пункт, по которому его зарплата может снизиться на 25% в случае, если "Манчестер Юнайтед" не попадет в топ-4 АПЛ по итогам сезона-2021/22.
Звездный форвард получает в английском клубе 480 тысяч фунтов в неделю (около 25 млн. фунтов в год). Таким образом, его зарплата может снизиться до 360 тысяч в неделю (около 18,7 млн).
- Роналду сыграл 18 матчей в нынешнем чемпионате АПЛ и отличился 8 голами и 3 голевыми передачами.
- В турнирной таблице "Манчестер Юнайтед" находится на 4-й позиции.
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