Роналду может недополучить существенную часть зарплаты в "Манчестер Юнайтед": названо условие

Все зависит от позиции "манкунианцев" в турнирной таблице.

Зарплата нападающего Криштиану Роналду будет снижена, если "Манчестер Юнайтед" не достигнет определенного результата в этом сезоне.

Об этом сообщаетThe Athletic.

Отмечается, что в контракте 36-летнего футболиста пункт, по которому его зарплата может снизиться на 25% в случае, если "Манчестер Юнайтед" не попадет в топ-4 АПЛ по итогам сезона-2021/22.

Звездный форвард получает в английском клубе 480 тысяч фунтов в неделю (около 25 млн. фунтов в год). Таким образом, его зарплата может снизиться до 360 тысяч в неделю (около 18,7 млн).

Роналду сыграл 18 матчей в нынешнем чемпионате АПЛ и отличился 8 голами и 3 голевыми передачами.

В турнирной таблице "Манчестер Юнайтед" находится на 4-й позиции.

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