Роналду не помог: "Манчестер Сити" без Зинченко обыграл "Манчестер Юнайтед" на "Олд Траффорд"

Роналду не помог: "Манчестер Сити" без Зинченко обыграл "Манчестер Юнайтед" на "Олд Траффорд"

Автогол Байи и мяч Бернарду Силвы принесли "горожанам" комфортную победу в дерби.

В центральном матче 11-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) "Манчестер Юнайтед" принимал "Манчестер Сити". Поединок на стадионе "Олд Траффорд" завершился в пользу команды Хосепа Гвардиолы со счетом 2:0 .

Оба гола "небесно-голубые" забили в первом тайме. На 7-й минуте открыть счет "Сити" помог автогол - Эрик Байи срезал мяч в собственные ворота после прострела Жуана Канселу.

Перед свистком на перерыв подопечным Гвардиоды удалось укрепить свое преимущество в счете - Бернарду Силва протолкнул мяч мимо Давида Де Хеа, замыкая навес на дальней штанге.

Украинский защитник Александр Зинченко попал в заявку на игру, но весь матч просидел на скамейке для запасных. В свою очередь, звездный нападающий МЮ Криштиану Роналду провел на поле весь поединок, но отличился лишь желтой карточкой.

После этой победы "Манчестер Сити" (23 очка) поднялся на второе место в турнирной таблице АПЛ.

"Манчестер Юнайтед" (17 баллов) остался на пятой строчке.

В следующем туре АПЛ "горожане" 21 ноября примут "Эвертон", а МЮ днем ​​раньше в гостях сыграет против "Уотфорда".

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