Роналду не сдержал слез после драматического поражения от Испании и вылета с ЧМ-2026

Криштиану Роналду / © Associated Press

Реклама

Легендарный форвард сборной Португалии Криштиану Роналду не сдержал слез после матча с Испанией в 1/8 финала чемпионата мира-2026.

Поединок на арене "AT&T Stadium" в американском Арлингтоне завершился драматическим поражением команды Роналду со счетом 0:1.

Победный гол действующие чемпионы Европы забили в компенсированное ко второму тайму время — на 90+1-й минуте Микель Мерино отличился с передачи Феррана Торреса.

Реклама

После финального свистка Криштиану дал волю эмоциям, расплакавшись прямо на поле.

Криштиану Роналду / © Associated Press

Криштиану Роналду / © Associated Press

Криштиану Роналду / © Associated Press

Криштиану Роналду / © Associated Press

Утешить своего кумира подошел юный лидер испанской сборной Ламин Ямаль, который тепло обнял португальца.

Криштиану Роналду и Ламин Ямаль / © Associated Press

Отметим, что перед поединком против испанцев 41-летний Роналду заявил, что нынешний Мундиаль станет для него последним в карьере.

Таким образом, Криштиану за свою потрясающую карьеру с большим количеством трофеев так и не смог ни разу стать чемпионом мира.

Реклама

Напомним, Испания в 1/4 финала сразится с победителем матча США — Бельгия, который состоится во вторник, 7 июля, в 03:00 по киевскому времени.

ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Ранее сообщалось, что Неймар расплакался после вылета Бразилии с ЧМ-2026 и завершил карьеру в сборной.

Новости партнеров