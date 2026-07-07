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Роналду не сдержал слез после драматического поражения от Испании и вылета с ЧМ-2026
Криштиану дал волю эмоциям после своего последнего поединка на Мундиалях.
Легендарный форвард сборной Португалии Криштиану Роналду не сдержал слез после матча с Испанией в 1/8 финала чемпионата мира-2026.
Поединок на арене "AT&T Stadium" в американском Арлингтоне завершился драматическим поражением команды Роналду со счетом 0:1.
Победный гол действующие чемпионы Европы забили в компенсированное ко второму тайму время — на 90+1-й минуте Микель Мерино отличился с передачи Феррана Торреса.
После финального свистка Криштиану дал волю эмоциям, расплакавшись прямо на поле.
Утешить своего кумира подошел юный лидер испанской сборной Ламин Ямаль, который тепло обнял португальца.
Отметим, что перед поединком против испанцев 41-летний Роналду заявил, что нынешний Мундиаль станет для него последним в карьере.
Таким образом, Криштиану за свою потрясающую карьеру с большим количеством трофеев так и не смог ни разу стать чемпионом мира.
Напомним, Испания в 1/4 финала сразится с победителем матча США — Бельгия, который состоится во вторник, 7 июля, в 03:00 по киевскому времени.
ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.
Ранее сообщалось, что Неймар расплакался после вылета Бразилии с ЧМ-2026 и завершил карьеру в сборной.