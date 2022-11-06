Роналду не спас: "Манчестер Юнайтед" потерпел сенсационное поражение и остался за пределами топ-4 АПЛ

"Манчестер Юнайтед" неожиданно уступил "Астон Вилле" в выездном матче 15-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) – 3:1 .

Хозяева к этому поединку подходили с новым главным тренером – после увольнения Стивена Джеррарда команду возглавил Унаи Эмери, ранее работавший на туманном Альбионе с "Арсеналом".

Дебют на тренерском мостике "львов" оказался для испанского специалиста чрезвычайно успешным. За первые 11 минут встречи мяч дважды побывал в воротах МЮ – постарались Леон Бэйли и Люка Динь.

Перед перерывом "красные дьяволы" сократили отставание – в собственные ворота мяч срезал Джейкоб Рэмзи.

Однако камбэка в этой дуэли не получилось. На старте второго тайма Рэмзи реабилитировался, поразив теперь ворота манчестерского клуба. Больше до финального свистка команды не отмечались.

Отметим, что звездный нападающий "манкунианцев" Криштиану Роналду, который в конце октября после скандала вернулся в основную команду "Манчестер Юнайтед", отыграл полный матч против "Астон Виллы", но смог запомниться только желтой карточкой.

МЮ с 23 очками остался на пятом месте в АПЛ, не воспользовавшись шансом догнать "Тоттенхэм" (26), который замыкает топ-4. "Астон Вилла" набрала 15 пунктов и поднялась на 13-ту позицию.

В следующем туре подопечные Эрика тен Хага приедут в гости к "Фулхэму", а новая команда Эмери на выезде сыграет с "Брайтоном". Матчи запланированы на 13 ноября.

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