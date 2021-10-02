Роналду не впечатлил: VAR спас "Манчестер Юнайтед" от поражения на "Олд Траффорд"

Роналду не впечатлил: VAR спас "Манчестер Юнайтед" от поражения на "Олд Траффорд"

"Красные дьяволы" сыграли вничью с "ирисками" в АПЛ.

"Манчестер Юнайтед" и "Эвертон" разошлись ничьей в матче 7-го тура английской Премьер-лиги. Напряженный поединок на "Олд Траффорд" завершился со счетом 1:1.

Команда Уле-Гуннара Сульшера вышла вперед в конце первого тайма. Голом отметился Антони Марсьяль.

Во второй половине встречи подопечные Рафаэля Бенитеса восстановили паритет. На 65-й минуте счет сравнял Андрос Таунсенд.

За восемь минут до этого Сульшер выпустил на поле Криштиану Роналду который на этот раз уступил место в стартовом составе Эдинсону Кавани. Однако выход португальца не помог "манкунианцам" вырвать победу.

Напротив, хозяева были близки к поражению. Ерри Мина сумел отличиться за 5 минут до конца основного времени, однако арбитр после подсказки видеоасистентив (VAR) отменил гол из-за офсайда. Таким образом, команды расписали мировую - 1:1.

"Манчестер Юнайтед" (14 очков) переместился на второе место в турнирной таблице АПЛ. У "Эвертона" также 14 баллов и третья позиция.

В следующем туре Чемпионата Англии МЮ 16 октября на выезде сыграет против "Лестера", а "ириски" на следующий день примут "Вест Хэм" украинца Андрея Ярмоленко.

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