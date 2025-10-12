- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 223
- Время на прочтение
- 1 мин
Роналду не забил пенальти: Португалия вырвала победу над Ирландией в отборе ЧМ-2026
Португальцы выиграли третий матч подряд в квалификации на Мундиаль.
Сборная Португалии дома одолела команду Ирландии в матче 3-го тура группы F отбора на чемпионат мира-2026 по футболу. Поединок на стадионе "Жозе Алвеладе" в Лиссабоне завершился со счетом 1:0.
Единственный гол в этой встрече подопечные Роберто Мартинеса забили на 90+1-й минуте – победный результативный удар нанес Рубен Невиш.
Отметим, что лидер португальцев Криштиану Роналду на 75-й минуте не смог реализовать пенальти.
Обзор матча Португалия – Ирландия
В другом матче 3-го тура группы F сборная Венгрии на своем поле обыграла Армению со счетом 2:0.
После трех туров Португалия с 9 очками лидирует в этом квартете. Венгрия (4 балла) находится на второй позиции, Армения (3 балла) занимает третье место, а Ирландия (1 очко) идет последней.
В следующем туре отбора на ЧМ-2026 португальцы примут венгров, а ирландцы дома сразятся с армянами. Оба матча состоятся 14 октября.
Победитель квартета получит прямую путевку на ЧМ-2026. Сборная, которая финиширует второй, попытается отобраться на планетарное первенство через плей-офф.
Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.