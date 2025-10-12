ТСН в социальных сетях

Роналду не забил пенальти: Португалия вырвала победу над Ирландией в отборе ЧМ-2026

Португальцы выиграли третий матч подряд в квалификации на Мундиаль.

Португалия – Ирландия

Португалия – Ирландия / © Associated Press

Сборная Португалии дома одолела команду Ирландии в матче 3-го тура группы F отбора на чемпионат мира-2026 по футболу. Поединок на стадионе "Жозе Алвеладе" в Лиссабоне завершился со счетом 1:0.

Единственный гол в этой встрече подопечные Роберто Мартинеса забили на 90+1-й минуте – победный результативный удар нанес Рубен Невиш.

Отметим, что лидер португальцев Криштиану Роналду на 75-й минуте не смог реализовать пенальти.

Обзор матча Португалия – Ирландия

В другом матче 3-го тура группы F сборная Венгрии на своем поле обыграла Армению со счетом 2:0.

После трех туров Португалия с 9 очками лидирует в этом квартете. Венгрия (4 балла) находится на второй позиции, Армения (3 балла) занимает третье место, а Ирландия (1 очко) идет последней.

В следующем туре отбора на ЧМ-2026 португальцы примут венгров, а ирландцы дома сразятся с армянами. Оба матча состоятся 14 октября.

Победитель квартета получит прямую путевку на ЧМ-2026. Сборная, которая финиширует второй, попытается отобраться на планетарное первенство через плей-офф.

Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

