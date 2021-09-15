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Роналду нокаутировал девушку-стюарда перед матчем Лиги чемпионов: история получила красивое окончание

Роналду нокаутировал девушку-стюарда перед матчем Лиги чемпионов: история получила красивое окончание

Associated Press

Португалец сразу попросил прощения у работницы стадиона, а после игры подарил ей футболку.

Заслуживающий внимания инцидент произошел перед поединком 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов между швейцарским "Янг Бойз" и "Манчестер Юнайтед".

На разминке звездный новичок "красных дьяволов" Криштиану Роналду нечаянно попал мячом в девушку-стюарда, которая следит за безопасностью на стадионе. Удар оказался настолько сильным, что она упала на землю. Работнице стадиона даже понадобилась помощь врачей.

Роналду проявил себя как джентльмен и сразу подбежал к своей "жертве", поинтересовавшись ее здоровьем. Португалец извинился за попадание мячом, а после поединка подарил ей игровую футболку.

Добавим, что это уже не первый подобный инцидент с участием Роналду. В мае 2011 года Криштиану мячом разбил нос фанату "Реала" - тот также получил презент от суперзвезды футбола.

  • "Манчестер Юнайтед" сенсационно проиграл "Янг Бойз" со счетом 1:2. Роналду открыл счет во встрече, но потом "манкунианцы" остались в меньшинстве и пропустили дважды.
  • В другом матче стартового тура группы F "Вильярреал" сыграл вничью с "Аталантой" (2:2).
  • По две лучшие команды из каждой группы выйдут в 1/8 финала Лиги чемпионов. Обладатели третьих мест перейдут в Лигу Европы, где в стыковых матчах поборются против команд, которые заняли вторые места в группах ЛЕ.

Ранее ТСН Проспорт сообщал, что Роналду отметился новым рекордом в Лиге чемпионов.

Видеообзор матча "Янг Бойз" - "Манчестер Юнайтед"

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