Роналду нокаутировал девушку-стюарда перед матчем Лиги чемпионов: история получила красивое окончание

Португалец сразу попросил прощения у работницы стадиона, а после игры подарил ей футболку.

Заслуживающий внимания инцидент произошел перед поединком 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов между швейцарским "Янг Бойз" и "Манчестер Юнайтед".

На разминке звездный новичок "красных дьяволов" Криштиану Роналду нечаянно попал мячом в девушку-стюарда, которая следит за безопасностью на стадионе. Удар оказался настолько сильным, что она упала на землю. Работнице стадиона даже понадобилась помощь врачей.

Cristiano Ronaldo knocked out a female steward during warming up before the match at Young Boys Bern stadium. 14.09.2021 pic.twitter.com/jO37lIB9y4 — HooligansTV (@HooligansTV_eu) September 14, 2021

Ronaldo acertou num segurança com um remate durante o aquecimento e foi verificar se estava tudo bem. pic.twitter.com/Zq0IpsYt82 — B24 (@ B24PT) September 14, 2021

Роналду проявил себя как джентльмен и сразу подбежал к своей "жертве", поинтересовавшись ее здоровьем. Португалец извинился за попадание мячом, а после поединка подарил ей игровую футболку.

Ronaldo gifted his shirt to the security guard after the full -time whistle pic.twitter.com/MOCoaw07sR — Manchester United Updates (@ MUUpdates247) September 14, 2021

Добавим, что это уже не первый подобный инцидент с участием Роналду. В мае 2011 года Криштиану мячом разбил нос фанату "Реала" - тот также получил презент от суперзвезды футбола.

"Манчестер Юнайтед" сенсационно проиграл "Янг Бойз" со счетом 1:2. Роналду открыл счет во встрече, но потом "манкунианцы" остались в меньшинстве и пропустили дважды.

"Янг Бойз" со счетом Роналду открыл счет во встрече, но потом "манкунианцы" остались в меньшинстве и пропустили дважды. В другом матче стартового тура группы F "Вильярреал" сыграл вничью с "Аталантой" (2:2).

По две лучшие команды из каждой группы выйдут в 1/8 финала Лиги чемпионов. Обладатели третьих мест перейдут в Лигу Европы, где в стыковых матчах поборются против команд, которые заняли вторые места в группах ЛЕ.

Ранее ТСН Проспорт сообщал, что Роналду отметился новым рекордом в Лиге чемпионов.

Видеообзор матча "Янг Бойз" - "Манчестер Юнайтед"

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