Роналду обошел Месси: топ-10 высокооплачиваемых футболистов мира по версии Forbes

Роналду обошел Месси: топ-10 высокооплачиваемых футболистов мира по версии Forbes

В сезоне-2021/22 португалец должен заработать 125 миллионов долларов без учета налогов.

Форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов мира 2021 года по версии журнала Forbes.

В сезоне-2021/2022 Роналду должен заработать 125 миллионов долларов (106,6 млн евро) до вычета налогов. Из них 70 млн долларов - зарплата португальца и бонус за возвращение в МЮ, а остальные 55 млн долларов - доходы с рекламных контрактов.

На вершине рейтинга Forbes Кришиану обошел своего извечного конкурента - форварда ПСЖ Лионеля Месси, который был лидером списка в прошлом году. По сравнению с 2020 годом доходы аргентинца уменьшились с 126 млн долларов до 110 млн долларов, теперь Лео занимает второе место.

На третьем и четвертом местах расположились новые одноклубники Месси в Париже - Неймар (95 млн долларов) и Килиан Мбаппе (43 млн долларов). Топ-5 замыкает Мохаммед Салах из "Ливерпуля" - 41 млн долларов.

Топ-10 высокооплачиваемых футболистов 2021 года

1. Криштиану Роналду (Португалия, "Манчестер Юнайтед") - 125 млн долларов;

2. Лионель Месси (Аргентина, ПСЖ) - 110 млн;

3. Неймар (Бразилия, ПСЖ) - 95 млн;

4. Килиан Мбаппе (Франция, ПСЖ) - 43 млн;

5. Мохаммед Салах (Египет, "Ливерпуль") - 41 млн;

6. Роберт Левандовски (Польша, "Бавария") - 35 млн;

7. Андрес Иньеста (Испания, "Виссел Кобе») - 35 млн;

8. Поль Поґба (Франция, "Манчестер Юнайтед") - 34 млн;

9. Гарет Бэйл (Уэльс, "Реал") - 32 млн;

10. Эден Азар (Бельгия, "Реал") - 29 млн.

Как писал ТСН Проспорт, весной этого года Forbes представил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов мира.

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