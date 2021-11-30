Роналду обвинил главного редактора France Football во лжи: он использовал мое имя для рекламы себя и издания

Роналду обвинил главного редактора France Football во лжи: он использовал мое имя для рекламы себя и издания

Поэтому, похоже, он и не прибыл на церемонию.

Звездный форвард английского " Манчестер Юнайтед " Криштиану Роналду объяснил свое отсутствие на церемонии вручения "Золотого мяча-2021".

Как известно, португалец решил не лететь в Париж, чтобы присутствовать на мероприятии, состоявшемся в понедельник, 29 ноября. Такое решение связали с нежеланием самого 36-летнего Роналду присутствовать при награждении нападающего ПСЖ Лионеля Месси главным призом. Впрочем, похоже, причина заключалась в другом.

Судя по всему, Роналду не прибыл на церемонию вручения из-за главного редактора издания France Football Паскаля Ферре, обвиненного во лжи.

Об этом Криштиану рассказал на своей странице в Instagram.

"Итоги сегодня объясняют причину заявлений, сделанных Паскалем Фарре на прошлой неделе. По его словам, я признался ему в том, что главная цель моей карьеры – обойти Лионеля Месси по количеству Золотых мячей.

Паскаль Фарре солгал. Он использовал мое имя, чтобы увеличить собственную узнаваемость и сделать журнал, на который он работает, более заметным. Неприемлемо, что человек, несущий ответственность за вручение столь престижной награды, может врать таким образом. Это абсолютное неуважение к человеку, который всегда уважал France Football и премию Золотой мяч. Сегодня он солгал снова, оправдав мое отсутствие на церемонии каким-то карантином, для существования которого нет причин.

Я всегда хочу поздравить тех, кто побеждает, ведь спортивный дух и честная игра руководят моей карьерой с самого начала, и я делаю это, потому что я никогда никому не противостою. Я хочу побеждать для себя и для клуба, за который играю. Я побеждаю для себя и для тех, кто меня любит. Я не выигрываю, чтобы обогнать кого-то.

Главная цель моей карьеры – выигрывать национальные и международные титулы в клубах, которые я представляю, и в сборной. Главная цель моей карьеры – быть хорошим примером для тех, кто является или хочет стать профессиональным футболистом. Главная цель моей карьеры – вписать свое имя в историю мирового футбола золотыми буквами.

Закончу тем, что скажу, что уже сконцентрирован на следующей игре «Манчестер Юнайтед» и на всем, что мы вместе с партнерами по команде и болельщиками можем достичь в этом сезоне. А остальное? А остальное – это просто лишнее", — написал Роналду.

"Золотой мяч-2021" вручили Месси . Для аргентинца это уже седьмая подобная награда в карьере;

. Для аргентинца это уже седьмая подобная награда в карьере; Роналду по итогам голосования стал только шестым;

Роналду пять раз становился обладателем награды "Золотой мяч".

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