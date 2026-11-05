Криштиану Роналду / © Associated Press

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Легендарный форвард Криштиану Роналду объявил о завершении карьеры в сборной Португалии.

Об этом он написал в посте на своей странице в Instagram.

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"Настал день, когда я возвращаю футболку с номером "7" нашей национальной сборной. Я никогда не считал, что она принадлежит только мне. Но на протяжении 23 лет я имел привилегию и ответственность носить ее, защищать и брать ее с собой на стадионы всего мира. Сегодня настало время передать ее будущему. Это было непростое решение. Потому что некоторые решения принимаются не только разумом. Они также принимаются сердцем.

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Путешествие, которое началось в августе 2003 года и навсегда изменило мою жизнь, подошло к концу. Когда я оглядываюсь назад на все, что было связано с национальной сборной, я вижу не просто матчи, голы, рекорды или трофеи.

Я вижу людей. Я вижу португальцев, которые живут за границей и которые на 90 минут чувствовали себя несколько ближе к дому. Я вижу миллионы португальцев, которых я никогда не встречал, но которые стали частью моей жизни. Ведь в конце концов футбол — это гораздо больше, чем просто игра. Футбол — это люди", — написал Роналду.

Роналду завершил карьеру в сборной после громкого скандала, который разразился во время прошлой международной паузы. Форвард самовольно покинул расположение национальной команды после того, как остался на скамейке для запасных в матче Лиги наций против Норвегии.

Роналду обиделся на главного тренера португальцев Жорже Жезуша, который не выпустил его на поле, несмотря на то, что отправил разминаться. Перед матчем с норвежцами 72-летний специалист заявлял, что планирует выпустить Криштиану примерно на 30 минут во втором тайме, но затем изменил свое решение.

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Впоследствии состоялась встреча Роналду с тренером и президентом Португальской федерации футбола. По ее результатам наставник должен был на пресс-конференции пролить свет на эту ситуацию, зачитав 8 пунктов, составленных Криштиану, но не сдержал слова.

Роналду разозлился на Жезуша и покинул расположение национальной команды. Позже Криштиану опубликовал заявление, в котором рассказал свою версию конфликта.

10 октября Португальская федерация футбола временно отстранила Роналду от сборной Португалии до окончательного решения по дисциплинарному делу, которое было открыто против него.

19 октября Роналду официально наказали за самовольное покидание лагеря сборной — форварда дисквалифицировали на 30 дней и оштрафовали на 255 евро.

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Фактически "бан" не задел ни одного матча сборной Португалии и Роналду имел возможность сыграть в заключительных турах группового этапа Лиги наций против Дании (14 ноября) и Уэльса (17 ноября). Однако Криштиану решил навсегда проститься с национальной командой.

Напомним, 41-летний Роналду является абсолютным рекордсменом сборной Португалии по количеству сыгранных матчей и забитых голов. На его счету 234 поединка в составе национальной команды, в которых он отличился 146 мячами и 46 результативными передачами.

Криштиану со сборной Португалии выиграл Евро-2016, а также Лигу наций в 2019 и 2025 годах.

Ранее сообщалось, что сын Роналду получил дебютный вызов в сборную Португалии U-17.

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