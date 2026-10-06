Роналду объявил, планирует ли после скандала завершать карьеру в сборной Португалии

Криштиану Роналду / © Associated Press

Реклама

Легендарный форвард саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду принял решение не завершать карьеру в сборной Португалии.

"Я решил покинуть лагерь, не дожидаясь дальнейшего нарушения данного мне слова. Для меня правда остается важнейшей вещью в отношениях между людьми. Как бы ни было больно, пусть скажут мне правду.

Реклама

На самом деле, во время разговора с президентом Португальской федерации футбола и главным тренером утром в день той пресс-конференции — они точно могут это подтвердить — я повторил: если они не хотят видеть меня здесь, они должны об этом прямо сказать. Им было достаточно быть со мной откровенными. Я бы принял это и пообещал, что мы подготовим что-нибудь красивое, о чем мечтаю, и никто не остался бы обиженным. Я помню это как будто это было сегодня. Они в один голос ответили: "Нет". Что мое место — в сборной.

Реклама

Никогда, ни в какой момент за почти 25 лет карьеры я не вмешивался в технические или тактические решения любого тренера или руководителя национальной команды. Я принимаю, к лучшему или к худшему, то, что мне предлагают делать. Я уважаю решение, и когда со мной нарушают слово, я чувствую, что мое место не здесь.

Я также должен извиниться перед партнерами по команде за то, что покинул расположение сборной. Несмотря на абсолютный подрыв доверия к словам тренера, что могут засвидетельствовать свидетели этих разговоров, я не должен был так поступать. Ответственность лежит только на мне.

Я еще раз прошу прощения у португальского народа, но нарушение слова имеет для меня решающее влияние. Я почувствовал, что с тех пор мое пребывание будет только вредить коллективу, и сделал то, о чем всегда говорил, если не чувствую себя полезным: собрал чемоданы и ушел.

Последствия моего поступка должны быть оценены и наказаны Португальской футбольной федерацией. Я понимаю, что наказание не должно иметь смягчающих обстоятельств. Я не просто игрок, я — капитан команды, и это обременительное обстоятельство.

Реклама

Я уже извинился, но знаю, что поступки должны иметь последствия. Каждый, кто находится в футболе так, как я знает: независимо от статуса человека правила одинаковы для всех.

По этому поводу я слышал много разговоров о прощальных матчах, о том, что я должен достойно уйти и что федерация хочет дать мне такую возможность. Я научился в жизни, часто голодая и не имея что есть, что никто никому ничего не дает просто так.

Я могу пообещать всем моим фанатам, естественно, и особенно всем португальцам, что у нас будет один или несколько прощальных матчей; для этого еще будет время. Но когда я думаю о сборной, я действительно думаю о соревновании. Именно об этом я думал в тот день, когда мне сообщили о смерти отца.

Я был в расположении нашей сборной и решил остаться там до конца поединка на следующий день. Я сделал для страны то, чего никогда бы не сделал ни для одного клуба.

Реклама

Поэтому, если я буду в хорошей физической форме, буду играть за свой клуб и, надеюсь, забивать голы, после отбытия дисквалификации, которая может быть применена ко мне, я буду готов — как всегда до сегодняшнего дня — соревноваться и побеждать за нашу национальную сборную. Это, поверьте мне, чистейшая правда", — приводит слова Роналду инсайдер Фабрицио Романо.

Напомним, 27 сентября Криштиану впервые за 18 лет провел официальный матч сборной на скамейке для запасных — это произошло в поединке Лиги наций против Норвегии.

После игры СМИ сообщили о конфликте между Роналду и главным тренером Жорже Жезушем. Последний перед матчем с норвежцами заявлял, что планирует выпустить Криштиану примерно на 30 минут во втором тайме, но затем изменил свое решение, и нападающий остался на скамейке для запасных.

Из-за этого Роналду поссорился с главным тренером португальской сборной и проигнорировал тренировку команды во вторник, 29 сентября.

30 сентября Жезуш на пресс-конференции сообщил журналистам, что Криштиану не попадет в стартовый состав и на матч Лиги наций с Данией. После этого Роналду покинул расположение сборной Португалии и объявил об этом в соцсетях.

В СМИ появилась информация, что Роналду решил завершить карьеру в сборной Португалии. Сам 41-летний футболист об этом еще не объявлял.

Роналду является абсолютным рекордсменом сборной Португалии по количеству сыгранных матчей и забитых голов. На его счету 234 поединка в составе национальной команды, в которых он отличился 146 мячами и 46 результативными передачами.

Криштиану со сборной Португалии выиграл Евро-2016, а также Лигу наций в 2019 и 2025 годах.

Сборная Португалии выиграла все четыре матча в нынешнем розыгрыше Лиги наций и стала первой командой, которая вышла в плей-офф.

В заключительных поединках группового этапа Лиги наций португальцы примут Данию (14 ноября) и на выезде сыграют против Уэльса (17 ноября).

Ранее сообщалось, что Роналду грозят санкции за самовольное покидание лагеря сборной Португалии.

Новости партнеров