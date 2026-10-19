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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
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Роналду официально дисквалифицировали после скандала в сборной Португалии: на какой срок

Легендарного форварда дисквалифицировали на 30 дней и оштрафовали на 255 евро.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Криштиану Роналду

Криштиану Роналду / © Associated Press

Дисциплинарный совет Португальской федерации футбола дисквалифицировал форварда саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду после громкого скандала в сборной Португалии.

Об этом сообщается на официальном сайте организации.

За самовольное покидание лагеря национальной команды Роналду наказали дисквалификацией на 30 дней и оштрафовали на 255 евро.

Несмотря на то, что решение дисквалифицировать Криштиану было принято 19 октября, срок отстранения отсчитывается с 30 сентября — дня, когда он покинул расположение национальной команды в Дании.

Таким образом, "бан" фактически не коснется ни одного матча сборной Португалии и Роналду будет иметь возможность сыграть в заключительных турах группового этапа Лиги наций против Дании (14 ноября) и Уэльса (17 ноября).

Напомним, 27 сентября Криштиану впервые за 18 лет провел официальный матч сборной на скамейке для запасных — это произошло в поединке Лиги наций против Норвегии.

Роналду обиделся на Жезуша, который не выпустил его на поле, несмотря на то, что отправил разминаться. Перед матчем с норвежцами 72-летний тренер заявлял, что планирует выпустить Криштиану примерно на 30 минут во втором тайме, но затем изменил свое решение.

Впоследствии состоялась встреча Роналду с тренером и президентом Португальской федерации футбола. По ее результатам наставник должен был на пресс-конференции пролить свет на эту ситуацию, зачитав 8 пунктов, составленных Криштиану, но не сдержал слова.

Роналду разозлился на Жезуша и покинул расположение национальной команды. Позже Криштиану опубликовал заявление, в котором рассказал свою версию конфликта.

10 октября Португальская федерация футбола временно отстранила Роналду от сборной Португалии до окончательного решения по дисциплинарному делу, которое было открыто против него.

41-летний Роналду является абсолютным рекордсменом сборной Португалии по количеству сыгранных матчей и забитых голов. На его счету 234 поединка в составе национальной команды, в которых он отличился 146 мячами и 46 результативными передачами.

Криштиану со сборной Португалии выиграл Евро-2016, а также Лигу наций в 2019 и 2025 годах.

Ранее сообщалось, что Роналду объявил, планирует ли после громкого скандала завершать карьеру в сборной Португалии.

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