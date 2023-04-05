Роналду оформил дубль и помог "Аль-Насру" разбить соперника в чемпионате Саудовской Аравии (видео)

На счету португальца уже 11 мячей в этом сезоне.

Звездный португальский форвард "Аль-Насра" Криштиану Роналду сделал дубль в выездном поединке 22-го тура чемпионата Саудовской Аравии против "Аль-Адалха".

38-летний форвард вышел в стартовом составе и открыл счет во встрече на 40-й минуте, реализовав пенальти.

А во втором тайме, когда счет был 0:2 в пользу "Аль-Насра", Криштиану оформил дубль. На 66-й минуте Роналду ворвался в штрафную соперников и низом отправил мяч в дальний угол.

Игра завершилась сокрушительной победой "Аль-Насра" со счетом 0:5.

Обзор матча

В этом сезоне в активе Роналду 11 голов и 2 ассиста в 9 матчах за "Аль-Наср" в чемпионате Саудовской Аравии.

На данный момент команда Криштиану с 52 очками занимает второе место в турнирной таблице местного первенства, отставая на один балл от "Аль-Иттихада".

Напомним, во время недавней международной паузы Роналду также феерил. Он отличился дублями в матчах за сборную Португалии против Лихтенштейна и Люксембурга.

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