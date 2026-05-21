ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
63
Время на прочтение
1 мин

Роналду оформил дубль и впервые стал чемпионом Саудовской Аравии

Криштиану помог "Аль-Насру" завоевать чемпионский титул.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Комментарии
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду / © Associated Press

"Аль-Наср" легендарного португальского форварда Криштиану Роналду стал чемпионом Саудовской Аравии сезона-2025/26.

В заключительном туре команда 41-летнего португальца на своем поле разгромила "Дамак" со счетом 4:1.

Сам Роналду в этом поединке оформил дубль, забив свои 972-й и 973-й голы в профессиональной карьере.

Таким образом, "Аль-Наср" на 2 очка опередил "Аль-Хиляль" в итоговой турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии.

Для "Аль-Насра" это десятое чемпионство в истории и первое с сезона-2018/19.

Для Роналду это второй выигранный трофей в "Аль-Насре". Ранее в 2023 году Криштиану с клубом стал победителем арабской Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что Роналду попал в заявку сборной Португалии на чемпионат мира-2026.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
63
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie