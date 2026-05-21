- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 63
- Время на прочтение
- 1 мин
Роналду оформил дубль и впервые стал чемпионом Саудовской Аравии
Криштиану помог "Аль-Насру" завоевать чемпионский титул.
"Аль-Наср" легендарного португальского форварда Криштиану Роналду стал чемпионом Саудовской Аравии сезона-2025/26.
В заключительном туре команда 41-летнего португальца на своем поле разгромила "Дамак" со счетом 4:1.
Сам Роналду в этом поединке оформил дубль, забив свои 972-й и 973-й голы в профессиональной карьере.
Таким образом, "Аль-Наср" на 2 очка опередил "Аль-Хиляль" в итоговой турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии.
Для "Аль-Насра" это десятое чемпионство в истории и первое с сезона-2018/19.
Для Роналду это второй выигранный трофей в "Аль-Насре". Ранее в 2023 году Криштиану с клубом стал победителем арабской Лиги чемпионов.
Ранее сообщалось, что Роналду попал в заявку сборной Португалии на чемпионат мира-2026.