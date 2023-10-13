Роналду оформил дубль: Португалия "перестреляла" Словакию и завоевала путевку на Евро-2024

Португальцы выиграли седьмой поединок из семи в квалификации на чемпионат Европы.

Сборная Португалии обыграла команду Словакии в матче 7-го тура отбора на Евро-2024. Встреча на стадионе "Драгау" в Порту завершилась со счетом 3:2 .

В первом тайме хозяева дважды поразили ворота соперника. На 18-й минуте счет открыл Гонсалу Рамуш после передачи Бруну Фернандеша.

На 29-й минуте португальцы удвоили свое преимущество – пенальти реализовал Криштиану Роналду.

Во втором тайме словакам удалось сократить отставание – на 69-й минуте точный удар нанес Давид Ганцко.

Однако подопечные Роберто Мартинеса быстро вернули себе преимущество в два мяча. На 72-й минуте Роналду оформил дубль, отличившись теперь уже с игры, а Бруно Фернандеш записал в свой актив второй ассист.

На 80-й минуте словаки снова максимально приблизились к португальцам в счете – гол забил Станислав Лоботка, однако спастись от поражения им не удалось.

Одержав седьмую победу подряд, Португалия (21 балл) досрочно вышла на Евро-2024. За ней в таблице группы J расположились Словакия (13), Люксембург (11), Босния и Герцеговина (9), Исландия (7) и Лихтенштейн (0).

Матчи следующего тура в этой группе состоятся 16 октября: Босния и Герцеговина – Португалия, Люксембург – Словакия, Исландия – Лихтенштейн.

В финальную часть чемпионата Европы 2024 года выйдут по две лучшие сборные из каждой группы. Обладатели еще трех путевок на континентальное первенство будут определены в плей-офф, куда попадут 12 команд в зависимости от их выступлений в Лиге наций-2022/23.

Жеребьевка финальной части Евро-2024 состоится в декабре 2023 года, а сам турнир – с 14 июня по 14 июля 2024 будет принимать Германия. Сборная Германии как хозяйка турнира без отбора попала на континентальное первенство.

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