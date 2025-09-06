Роналду оформил дубль: сборная Португалии уничтожила Армению в отборе к ЧМ-2026

Криштиану Роналду / © Associated Press

Сборная Португалии на выезде разгромила команду Армении в своем первом матче группового этапа квалификации на чемпионат мира-2026 по футболу. Поединок на стадионе в Ереване завершился со счетом 0:5 .

Дубли в составе португальцев оформили Жоау Фелиш и легендарный Криштиану Роналду. Еще один мяч забил Жоау Канселу.

У 40-летнего Криштиану теперь 140 голов за национальную команду и в целом 942 в карьере.

Обзор матча Армения – Португалия

Кроме португальцев и армян, в группе F также выступают команды Венгрии и Ирландии, которые встретятся между собой 6 сентября, в 21:45 по киевскому времени.

Во втором туре отбора на мировое первенство Португалия на выезде сыграет с Венгрией, а Армения примет Ирландию. Оба матча состоятся во вторник, 9 сентября.

Победитель квартета получит прямую путевку на ЧМ-2026. Сборная, которая финиширует второй, попытается отобраться на планетарное первенство через плей-офф.

Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.