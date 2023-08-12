Роналду оформил дубль в финале арабской Лиги чемпионов и выиграл первый трофей с "Аль-Насром" (видео)

Португалец забил в пятом матче подряд на турнире.

Звездный португальский форвард "Аль-Насра" Криштиану Роналду помог своему клубу одержать победу над "Аль-Хилялем" в финальном матче арабской Лиги чемпионов – 1:2 .

38-летний португалец вышел в стартовом составе и отличился дублем.

На 71-й минуте "Аль-Наср" остался в меньшинстве – прямую красную карточку получил защитник Абдуллела Аль-Амри.

Несмотря на то, что команда играла вдесятером, на 74-й минуте Криштиану сравнял счет – португалец расстрелял ворота соперника из пределов вратарской после передачи с правого фланга.

Основное время встречи завершилось со счетом 1:1, поэтому игра перешла в экстра-таймы. На 98-й минуте Роналду удачно сыграл головой на добивании после того, как его партнер попал в перекладину.

Таким образом, португальский нападающий оформил дубль и выиграл свой первый трофей с "Аль-Насром".

Отметим, что Роналду отличился в пятом подряд матче арабской Лиги чемпионов.

В чемпионате Судовской Аравии команда экс-тренера донецкого "Шахтера" Луиша Каштру стартует 14 августа матчем против "Аль-Иттифака", который летом возглавил легенда "Ливерпуля" Стивен Джеррард.

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