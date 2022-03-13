Роналду оформил хет-трик в матче АПЛ и стал лучшим бомбардиром в истории футбола (видео)

Роналду оформил хет-трик в матче АПЛ и стал лучшим бомбардиром в истории футбола (видео)

Португалец превзошел достижение легендарного Йозефа Бицана.

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду установил мировой рекорд по количеству забитых голов в официальных матчах.

37-летний португалец отличился хет-триком в домашнем матче 29-го тура АПЛ против "Тоттенхэма". Именно три гола Роналду позволили "красным дьяволам" вырвать победу в непростом поединке - 3:2 .

Таким образом, Криштиану стал лучшим бомбардиром всех времен в профессиональном футболе. Теперь на его счету 807 мячей. Роналду побил рекорд легендарного австрийского и чехословацкого форварда Йозефа Бицана, который за свою карьеру забил 805 голов.

Обзор матча "Манчестер Юнайтед" - "Тоттенхэм"

МЮ с 50 очками занимает четвертое место в Чемпионате Англии. "Шпоры" с 45 баллами идут седьмыми.

В следующем туре АПЛ "манкунианцы" 2 апреля примут "Лестер", а "Тоттенхэм" 16 марта в гостях сыграет с "Брайтоном".

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