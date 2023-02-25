Роналду оформил хет-трик за 26 минут, уничтожив соперника в чемпионате Саудовской Аравии (видео)

Звездный португальский форвард "Аль-Насра" Криштиану Роналду оформил хет-трик в матче 18-го тура чемпионата Саудовской Аравии против "Дамака".

38-летний португалец вышел в стартовом составе и еще до перерыва отличился тремя голами: на 18-й, 23-й и 44-й минутах. Отметим, что первый мяч Криштиану забил с пенальти, а остальные два уже с игры.

Команда Криштиану одержала разгромную победу со счетом 0:3 .

Обзор матча

Таким образом, в активе Роналду уже 8 голов и 2 ассиста в пяти матчах чемпионата Саудовской Аравии.

"Аль-Наср" (43 очка) вышел на первое место в чемпионате Саудовской Аравии, опередив ближайшего преследователя – "Аль-Иттихад" – на два зачетных балла.

Ранее сообщалось, что Роналду оформил покер в поединке 16-го тура чемпионата Саудовской Аравии против "Аль-Вахды" и установил невероятное бомбардирское достижение.

Напомним, Роналду перебрался в "Аль-Наср" в конце декабря прошлого года, подписав контракт до лета 2025 года. В новом клубе он будет зарабатывать "космические" 200 миллионов долларов в год.

Предыдущим клубом Роналду был английский "Манчестер Юнайтед", в ноябре прошлого года объявивший о расторжении контракта с ним. Это произошло после резонансного интервью, в котором португалец "разнес" клуб и главного тренера "манкунианцев" Эрика тен Хага.

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