Роналду оформил покер в Саудовской Аравии и установил невероятное бомбардирское достижение (видео)

Криштиану впервые с 2019 года забил четыре гола в одном матче.

Звездный португальский форвард "Аль-Насра" Криштиану Роналду стал героем поединка 16-го тура чемпионата Саудовской Аравии против "Аль-Вахды".

В этом матче 38-летний португалец оформил покер, четырежды поразив ворота команды хозяев. Пятикратный обладатель "Золотого мяча" отличился на 21-й, 40-й, 53-й (с пенальти) и 61-й минутах.

Команда Криштиану одержала разгромную победу со счетом 0:4 .

Обзор матча

Кроме того, Роналду покорилось фантастическое бомбардирское достижение. Первый гол в ворота "Аль-Вахды" стал для португальца 500-м в его клубной карьере на уровне чемпионатов. Криштиану стал пятым футболистом в истории, преодолевшим отметку в 500 голов. Теперь его счету 503 гола в чемпионатах.

Абсолютным рекордсменом по этому показателю является легендарный бразильский футболист Пеле, забивший 604 мяча. Далее в топ-10 бомбардиров в истории чемпионатов расположились Ромарио (544), Йозеф Бицан (518) и Ференц Пушкаш (514).

Из действующих игроков ближайшим преследователем Роналду является форвард ПСЖ Лионель Месси, который с 490 голами занимает шестое место в этом списке.

The Record Breaker



Breaks the record of 500 goals ⚽️

In all leagues

And still there's more pic.twitter.com/R9brR8G55s — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) February 9, 2023

Для Криштиана покер в матче с "Аль-Вахдой" стал первым за период его выступлений в Саудовской Аравии. До этого Роналду последний раз забивал четыре гола в одном поединке еще в 2019 году за сборную Португалии против Литвы в отборе на Евро-2020.

На счету Роналду четыре матча в составе "Аль-Насра", в которых он забил пять голов.

Команда КриРо вышла на первое место в чемпионате Саудовской Аравии, опередив "Аль-Шабаб" по дополнительным показателям. Также "Аль-Наср" провел на одну игру меньше, чем его ближайший преследователь.

Напомним, Роналду перебрался в "Аль-Наср" в конце декабря прошлого года, подписав контракт до лета 2025 года. В новом клубе он будет зарабатывать "космические" 200 миллионов долларов в год.

Предыдущим клубом Роналду был английский "Манчестер Юнайтед", в ноябре прошлого года объявивший о расторжении контракта с ним. Это произошло после резонансного интервью, в котором португалец "разнес" клуб и главного тренера "манкунианцев" Эрика тен Хага.

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