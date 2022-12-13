Роналду определился со своим будущим в сборной Португалии вылета из ЧМ-2022 – СМИ

Звездный португальский форвард Криштиану Роналду не собирается завершать свои выступления за национальную сборную после вылета команды из чемпионата мира-2022.

Об этом сообщает издание Correio da Manha.

По информации источника, 37-летний футболист убежден, что может и дальше приносить пользу своей национальной команде.

Якобы Роналду признал, что сейчас находится не в лучшей форме. Однако Криштиану считает, что это связано исключительно с тем, что он не смог нормально провести предсезонную подготовку с "Манчестер Юнайтед".

Отмечается, что Роналду хочет сыграть за сборную Португалии на Евро-2024 в Германии.

Чемпионат мира в Катаре стал пятым в карьере КриРо. В 1/4 финала подопечные Фернанду Сантуша минимально уступили сборной Марокко. После вылета из Мундиаля Роналду покинул поле со слезами на глазах.

Ранее сообщалось, что Жозе Моуринью может заменить Фернанду Сантуша на посту главного тренера сборной Португалии.

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