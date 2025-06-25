Роналду остался без тренера: "Аль-Наср" распрощался с чемпионом Италии

Стефано Пиоли

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Саудовский "Аль-Наср", за который выступает звездный португальский форвард Криштиану Роналду, уволил Стефано Пиоли с поста главного тренера.

Об этом официально сообщила пресс-служба "Аль-Насра".

"Мы ценим все усилия, приложенные Стефано Пиоли и его персоналом, и желаем им успехов", – говорится в посте.

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Итальянский специалист возглавил "Аль-Наср" в сентябре 2024 года. В прошлом сезоне Роналду и Ко (70 очков) заняли третье место в чемпионате Саудовской Аравии, отстав от "Аль-Иттихада" (83 балла) и "Аль-Хиляля" (75 пунктов).

Следовательно, "Аль-Насру" не удалось квалифицироваться в азиатскую Лигу чемпионов на следующий сезон.

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, 59-летний Пиоли уже согласился возглавить итальянскую "Фиорентину", которую тренировал с 2017 по 2019 год.

Между периодами работы с "фиалками" и в Сауовской Аравии он возглавлял "Милан" (2019-2024), выиграв с "россонери" чемпионат Италии в сезоне-2021/22.

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Отметим, что в конце мая Роналду намекнул на уход из "Аль-Насра". Однако позже 40-летний португалец заявил, что продолжит выступать в составе саудовского клуба.

Действующий контракт Криштиану с "Аль-Насром" заканчивается 30 июня этого года. О продлении сотрудничества стороны еще не объявили, но известный журналист Николо Скира сообщал, что новое соглашение сроком до лета 2026-го уже согласовано.