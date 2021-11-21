Роналду остался без тренера: "Манчестер Юнайтед" объявил об увольнении Сульшера

Роналду остался без тренера: "Манчестер Юнайтед" объявил об увольнении Сульшера

Руководство клуба приняло важное решение.

"Манчестер Юнайтед" уволил Уле-Гуннара Сульшера с должности главного тренера.

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

В ближайших матчах командой будет руководить Майкл Каррик, однако вскоре руководство "манкунианцев" намерено назначить нового главного тренера.

По данным СМИ, МЮ выплатит Сульшеру 7,5 млн фунтов после его увольнения.