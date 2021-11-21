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Роналду остался без тренера: "Манчестер Юнайтед" объявил об увольнении Сульшера

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Роналду остался без тренера: "Манчестер Юнайтед" объявил об увольнении Сульшера

Associated Press

Руководство клуба приняло важное решение.

"Манчестер Юнайтед" уволил Уле-Гуннара Сульшера с должности главного тренера.

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

В ближайших матчах командой будет руководить Майкл Каррик, однако вскоре руководство "манкунианцев" намерено назначить нового главного тренера.

По данным СМИ, МЮ выплатит Сульшеру 7,5 млн фунтов после его увольнения.

  • Норвежец возглавлял "красных дьяволов" с декабря 2018 года. За это время "манкунианцы" не выиграли ни одного трофея. В прошлом сезоне команда заняла второе место в АПЛ и дошла до финала Лиги Европы.
  • В 12 матчах этого сезона Премьер-лиги "манкунианцы" набрали 17 очков и сейчас занимают 7-е место. Команда проиграла 5 из 7 последних матчей в чемпионате.
  • В последнем поединке, состоявшемся накануне, МЮ разгромно проиграл "Уотфорду" - 1:4. В следующем туре АПЛ "красные дьяволы" 28 ноября на выезде сыграют с с лидером чемпионата "Челси".
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