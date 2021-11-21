Роналду остался без тренера: "Манчестер Юнайтед" объявил об увольнении Сульшера

Руководство клуба приняло важное решение.
"Манчестер Юнайтед" уволил Уле-Гуннара Сульшера с должности главного тренера.
Об этом сообщает официальный сайт клуба.
В ближайших матчах командой будет руководить Майкл Каррик, однако вскоре руководство "манкунианцев" намерено назначить нового главного тренера.
По данным СМИ, МЮ выплатит Сульшеру 7,5 млн фунтов после его увольнения.
- Норвежец возглавлял "красных дьяволов" с декабря 2018 года. За это время "манкунианцы" не выиграли ни одного трофея. В прошлом сезоне команда заняла второе место в АПЛ и дошла до финала Лиги Европы.
- В 12 матчах этого сезона Премьер-лиги "манкунианцы" набрали 17 очков и сейчас занимают 7-е место. Команда проиграла 5 из 7 последних матчей в чемпионате.
- В последнем поединке, состоявшемся накануне, МЮ разгромно проиграл "Уотфорду" - 1:4. В следующем туре АПЛ "красные дьяволы" 28 ноября на выезде сыграют с с лидером чемпионата "Челси".