Роналду отказался от "космического" трансфера: известна причина

Звездный португальский форвард Криштиану Роналду не перейдет в "Аль-Наср" из Саудовской Аравии.

Об этом сообщает CristianoXtra.

Отмечается, что агент 37-летнего португальского нападающего Жорже Мендеш прервал переговоры с клубом.

По информации источника, футболист якобы получил предложение от участника Лиги чемпионов, а выступления в Европе – приоритет для Роналду.

"Аль-Наср" предлагал Роналду контракт на 2,5 года. В год Криштиану мог получать 200 млн евро.

Напомним, что "Манчестер Юнайтед" объявил о расторжении контракта с Роналду во вторник, 22 ноября. Это произошло после резонансного интервью, в котором португалец "разнес" клуб и главного тренера "манкунианцев" Эрика тен Гага.

Карьеру в новом клубе по дисквалификации на два матча из-за скандального поведения во время апрельского поединка АПЛ против "Эвертона".

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