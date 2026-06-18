Роналду отреагировал на потерю очков Португалией в матче с ДР Конго на старте ЧМ-2026

Криштиану Роналду / © Associated Press

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Легендарный форвард сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал ничью с командой ДР Конго (1:1) в первом туре группового этапа чемпионата мира-2026 по футболу.

"Чего не хватило? Всего хватило, но таков футбол. Португалия могла выиграть, но могла и проиграть. Возможны были оба варианта", — цитирует Роналду издание A Bola.

Также Криштиану опубликовал пост на своей странице в Instagram, призвав партнеров не опускать руки и сосредоточиться на следующем поединке.

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"Не такого старта мы хотели, но это еще далеко не конец. Выше голову — и фокус на следующем матче", — написал Роналду.

41-летний Криштиану вышел на поединок против ДР Конго в стартовом составе и провел на поле весь матч, не отличившись результативными действиями.

Он стал самым возрастным полевым игроком в истории Мундиалей, который начал матч в стартовом составе.

Также Роналду повторил рекорд аргентинца Лионеля Месси на чемпионатах мира — португалец сыграл на своем шестом Мундиале.

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В другом матче стартового тура группы K встретятся сборные Узбекистана и Колумбии. Этот поединок состоится 18 июня, в 05:00 по киевскому времени.

Во втором туре Португалия 23 июня сыграет с Узбекистаном, а ДР Конго 24 июня сразится с Колумбией.

ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Все участники ЧМ-2026 разделены на 12 групп, в каждой — по четыре сборные. По две лучшие команды из каждого квартета и восемь обладателей третьих мест выйдут в 1/16 финала. Далее состоится плей-офф в формате одноматчевых противостояний на выбывание.

Вашему вниманию расписание и результаты всех матчей ЧМ-2026 по футболу.

Также на нашем сайте можно посмотреть турнирные таблицы во всех группах ЧМ-2026 по футболу.

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