Роналду отреагировал на завершение карьеры Месси в сборной Аргентины

Криштиану Роналду и Лионель Месси / © Associated Press

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Португальский нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду отреагировал на завершение форвардом "Интера Майами" Лионелем Месси карьеры в сборной Аргентины.

После прощального матча за национальную команду 39-летний аргентинец опубликовал в Instagram пост с благодарностью, а 41-летний португалец оставил свое сообщение в комментариях под публикацией.

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"Лео, ты столько лет защищал цвета своей страны, и эта история будет жить вечно. Ты заслуживаешь моего огромного уважения за все, чего достиг с Аргентиной. Обнимаю", — написал Роналду.

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Последним матчем Месси за сборную Аргентины стала товарищеская игра с Бенином (3:0), где восьмикратный обладатель "Золотого мяча" забил гол и отдал две результативные передачи.

Месси выступал за сборную Аргентины с 2005 года, проведя 208 матчей и забив 126 голов. Вместе с "альбиселесте" Лео стал олимпийским чемпионом 2008 года и победителем Финалиссимы (2022). Также он выиграл чемпионат мира-2022, дважды стал победителем Кубка Америки (2021, 2024), дважды был финалистом Мундиалей (2014, 2026).

Сам Роналду недавно поссорился с главным тренером сборной Португалии Жорже Жезушем и самовольно покинул расположение национальной команды. Позже Криштиану рассказал, что стало причиной конфликта, а также попросил прощения у партнеров и португальского народа.

Ранее сообщалось, что Роналду объявил, планирует ли после скандала завершать карьеру в сборной Португалии.

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