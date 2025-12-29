Роналду озвучил свою главную цель до завершения карьеры

Криштиану Роналду / © Associated Press

Легендарный форвард саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду рассказал о своей главной цели до завершения карьеры.

40-летний португалец на торжественной церемонии награждения премии Globe Soccer Awards-2025 признался, что хочет достичь отметки в 1000 забитых голов за карьеру.

Сейчас на счету Роналду уже 956 мячей, так что ему осталось отличиться еще 44 раза, чтобы осуществить свою мечту.

"Трудно продолжать играть, но я мотивирован. Моя страсть высока, и я хочу продолжать. Неважно, где я выступаю, будь то на Ближнем Востоке или Европе. Мне всегда нравится играть в футбол.

Вы знаете, какова моя цель. Я хочу выигрывать трофеи и достичь той цифры, которую вы все знаете – 1000 голов. Я обязательно ее достигну, если не будет травм", – сказал Роналду.

Отметим, что Криштиану на церемонии Globe Soccer Awards в третий раз подряд получил награду лучшему футболисту года на Ближнем Востоке.

В этом сезоне Роналду провел 13 матчей за "Аль-Наср" во всех турнирах, отличившись 11 забитыми голами и двумя ассистами.

Команда Криштиану стартовала с 10 побед подряд в чемпионате Саудовской Аравии и сейчас лидирует, имея 30 очков. Ближайшего преследователя – "Аль-Хиляль" – подопечные Жорже Жезуша опережают на 4 балла.

Ранее сообщалось, что Роналду забил роскошный гол бисиклетой в матче чемпионата Саудовской Аравии.