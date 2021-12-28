Роналду перейдет в "Барселону" и будет жить в доме Месси: испанская пресса смутила жирным троллингом

Роналду перейдет в "Барселону" и будет жить в доме Месси: испанская пресса смутила жирным троллингом

Минутка остроумного юмора от каталонских журналистов.

Авторитетное издание Mundo Deportivo ошеломило болельщиков "инсайдом" о переходе форварда "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду в "Барселону".

Каталонское СМИ написало, что 36-летний португалец недоволен ситуацией в МЮ после того, как главным тренером стал Ральф Рангник, и хочет покинуть клуб в зимнее трансферное окно.

Якобы Роналду через своего бывшего одноклубника в "Манчестер Юнайтед", а ныне капитана "Барселоны" Жерара Пике сообщил о своем желании наставнику "блаугранас" Хави Эрнандесу.

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Кроме того, агент Роналду Жорже Мендеш связался с президентом каталонского клуба Жоаном Лапортом, чтобы выяснить, возможно ли организовать трансфер звездного португальца в стан "сине-гранатовых". Отмечается, что помешать переходу может босс Ла Лиги Хавьер Тебас, поскольку он является фанатом "Реала".

На этом каталонские журналисты не остановились и открыли сенсационные детали возможного трансфера Роналду. Португалец планирует снимать дом Лионеля Месси, пока тот выступает за ПСЖ. Аргентинец согласился на это при одном условии - Роналду не должен трогать его "Золотые мячи".

Как оказалось, причина таких громких "инсайдов" очень проста. В Испании 28 декабря празднуют День смеха, потому каталонское издание и решило жестко разыграть болельщиков.

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