Роналду подтвердил беременность Джорджины: счастливая пара показала снимок УЗИ

Возлюбленная футболиста беременна двойней.

Нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду и его невеста Джорджина Родригес снова станут родителями.

36-летний футболист подтвердил информацию СМИ, что семья ждет пополнения. Криштиану опубликовал у себя в Instagram совместное фото с Джорджиной и снимком УЗИ, сообщив, что они ждут близнецов.

"Рад сообщить, что мы ждем близнецов. Наши сердца полны любви - мы не можем дождаться встречи с вами", - подписал фотографию Роналду.

instagram.com/cristiano

Роналду и Джорджина познакомились в 2016 году. Роналду вошел в магазин Gucci, где работала Родригес. Позже они пересеклись на одном из модных мероприятий, после чего завязались отношения.

"Тогда нам удалось поговорить в непринужденной атмосфере - вне моей рабочей среды. Это была любовь с первого взгляда для нас обоих", - рассказывала Джорджина в интервью журналу Elle.

instagram.com/georginagio

instagram.com/georginagio

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Добавим, что в прошлом году Роналду и Родригес заручились. Португалец подарил невесте роскошное обручальное кольцо стоимостью около 665 тысяч евро.

В 2019 году итальянская пресса также писала, что Роналду и Джорджина тайно поженились в Марокко, однако в окружении футболиста опровергли эту информацию. Там отметили, что свадьба, скорее всего, состоится уже после того, как Роналду завершит профессиональную карьеру.

instagram.com/georginagio

instagram.com/georginagio

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес / instagram.com/georginagio

instagram.com/cristiano

instagram.com/georginagio

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес / instagram.com/georginagio

Криштиану и Джорджина воспитывают четверых детей.

Старший сын Криштиану-младший родился в 2010 году. СМИ писали, что его родила суррогатная мать, также сообщалось, что мама мальчика умерла. Достоверной информации о его маме нет.

родился в 2010 году. СМИ писали, что его родила суррогатная мать, также сообщалось, что мама мальчика умерла. Достоверной информации о его маме нет. Летом 2017 года футболиста родилась двойня Ева и Маттео от суррогатной матери.

и от суррогатной матери. А осенью 2017 года Джорджина Родригес родила их общую дочь Алану Мартину.

Ранее СМИ сообщали, что мать Роналду отговаривает его от свадьбы с Джорджиной Родригес.

instagram.com/georginagio

instagram.com/georginagio

instagram.com/cristiano

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