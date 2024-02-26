Роналду показал непристойный жест саудовским фанатам в ответ на кричалку о Месси (видео)

Звездный форвард "Аль-Насра" Криштиану Роналду попал в скандал из-за своей выходки после матча 21-го тура чемпионата Саудовской Аравии с "Аль-Шабабом".

Поединок завершился победой команды португальца со счетом 2:3. В первом тайме Роналду открыл счет, реализовав пенальти.

После финального свистка группа болельщиков "Аль-Шабаба" на трибунах начала скандировать имя извечного конкурента португальца – аргентинского форварда Лионеля Месси.

В ответ на провокацию Криштиану не сдержался и потянулся к своим гениталиям, продемонстрировав фанатам соперника непристойный жест.

Саудовская газета Asharq al-Awsat сообщила, что дисциплинарный комитет Федерации футбола Саудовской Аравии (SAFF) начал расследование инцидента. Однако, вероятнее всего, из-за своего статуса португалец избежит дисквалификации или иного серьезного наказания.

В этом сезоне на счету Роналду 28 матчей за "Аль-Наср" во всех турнирах, в которых он забил 28 голов и сделал 10 ассистов.

Сейчас "Аль-Наср" занимает второе место в чемпионате Саудовской Аравии, отставая от лидера "Аль-Хиляля" на 7 очков.

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