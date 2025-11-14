- Дата публикации
Роналду получил красную карточку: Португалия неожиданно проиграла в отборе к ЧМ-2026
Криштиану был удален с поля за удар локтем в спину соперника.
Сборная Португалии на выезде неожиданно проиграла команде Ирландии в матче 5-го тура группы F квалификации на чемпионат мира-2026 по футболу. Поединок на стадионе "Авива" в Дублине завершился со счетом 2:0.
Победу хозяевам поля принес дубль Троя Перротта, который отличился голами на 17-й и 45-й минутах встречи.
Отметим, что на 61-й минуте португальцы остались в меньшинстве – легендарный форвард Криштиану Роналду получил прямую красную карточку за удар локтем в спину соперника.
Обзор матча Португалия – Венгрия
В другом матче 5-го тура группы F сборная Венгрии на выезде обыграла команду Армении со счетом 1:0.
Несмотря на поражение, Португалия с 10 очками продолжает возглавлять группу F. Венгрия (8 баллов) занимает вторую позицию, Ирландия (7 пунктов) находится на третьем месте, а Армения (3 очка) идет последней.
В заключительном туре 16 ноября португальцы примут армян, а ирландцы в параллельном поединке в гостях сразятся с Венгрией.
Победитель квартета получит прямую путевку на ЧМ-2026. Сборная, которая финиширует второй, попытается отобраться на планетарное первенство через плей-офф.
Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.