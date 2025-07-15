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Роналду получил нового главного тренера в "Аль-Насре"
Жорже Жезуш сменил один саудовский клуб на другой.
Саудовский "Аль-Наср", за который выступает звездный португальский форвард Криштиану Роналду, объявил о назначении Жорже Жезуша на пост главного тренера.
70-летний португальский специалист подписал с клубом контракт сроком на один сезон, сообщила пресс-служба "Аль-Насра".
"Желаем ему и его тренерскому штабу успехов в их путешествии с "Аль-Насром", если на то будет Божья воля", – написал клуб в социальных сетях.
Последним клубом Жезуша был саудовский "Аль-Хиляль", который он возглавлял с июля 2023-го по май 2025 года.
В сезоне-2023/24 Жезуш привел "Аль-Хиляль" к чемпионскому титулу в Саудовской Аравии, а также выиграл Кубок Короля страны.
До этого он возглавлял "Фенербахче", "Бенфику", "Фламенго", "Аль-Хиляль", "Спортинг" и еще ряд португальских клубов.
На посту наставника "Аль-Насра" португалец заменил итальянца Стефано Пиоли, который был уволен в июне этого года после провального сезона.
В сезоне-2024/25 Роналду и Ко (70 очков) заняли третье место в чемпионате Саудовской Аравии, отстав от "Аль-Иттихада" (83 балла) и "Аль-Хиляля" (75 пунктов).
Следовательно, "Аль-Насру" не удалось квалифицироваться в азиатскую Лигу чемпионов на следующий сезон.