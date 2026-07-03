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ТСН в социальных сетях

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Категория
Проспорт
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Роналду получил нового тренера в Саудовской Аравии

Ангелос Постекоглу возглавил "Аль-Наср" вместо Жорже Жезуша.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Ангелос Постекоглу

Ангелос Постекоглу / © Associated Press

Саудовский "Аль-Наср", за который выступает легендарный португальский форвард Криштиану Роналду, объявил о назначении Ангелоса Постекоглу на пост главного тренера.

Об этом сообщает пресс-служба клуба из Саудовской Аравии.

60-летний австралийский специалист подписал контракт с "Аль-Насром" на два сезона.

У руля команды он заменил португальца Жорже Жезуша, который покинул свой пост после завершения сезона-2025/26.

Последним клубом Постекоглу был "Ноттингем Форест", который он возглавлял всего 39 дней в сентябре-октябре прошлого года. До этого Ангелос два года работал с "Тоттенхэмом" и выиграл Лигу Европы в сезоне-2024/25.

Жезуш тренировал "Аль-Наср" один сезон. Под его руководством Роналду впервые стал чемпионом Саудовской Аравии.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
58
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