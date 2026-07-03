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Роналду получил нового тренера в Саудовской Аравии
Ангелос Постекоглу возглавил "Аль-Наср" вместо Жорже Жезуша.
Саудовский "Аль-Наср", за который выступает легендарный португальский форвард Криштиану Роналду, объявил о назначении Ангелоса Постекоглу на пост главного тренера.
Об этом сообщает пресс-служба клуба из Саудовской Аравии.
60-летний австралийский специалист подписал контракт с "Аль-Насром" на два сезона.
У руля команды он заменил португальца Жорже Жезуша, который покинул свой пост после завершения сезона-2025/26.
Последним клубом Постекоглу был "Ноттингем Форест", который он возглавлял всего 39 дней в сентябре-октябре прошлого года. До этого Ангелос два года работал с "Тоттенхэмом" и выиграл Лигу Европы в сезоне-2024/25.
Жезуш тренировал "Аль-Наср" один сезон. Под его руководством Роналду впервые стал чемпионом Саудовской Аравии.