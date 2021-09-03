Роналду попал в Книгу рекордов Гиннеса и похвастался достижением в соцсетях

Роналду попал в Книгу рекордов Гиннеса и похвастался достижением в соцсетях

Португалец установил рекорд по количеству голов в футболке национальной сборной.

Новоиспеченный форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду вписал свое имя в Книгу рекордов Гиннеса.

36-летний португалец накануне стал лучшим бомбардиром в истории национальных сборных. Именно это достижение позволило Криштиану попасть в Книгу рекордов Гиннеса.

Футболист получил памятный сертификат, которым похвастался на фото в Instagram.

"Спасибо Книге рекордов Гиннеса. Всегда приятно, когда тебя признают мировым рекордсменом. Давайте попробуем превзойти это достижение", - написал Роналду под снимком.

Отметим, что на счету Роналду теперь 111 голов в футболке сборной Португалии. В последнем матче против Ирландии Криштиану побил "вечный" рекорд иранца Али Даеи (109 мячей), который долгое время удерживал титул лучшего голеадора в истории национальных сборных.

Как писал ТСН Проспорт, матч Португалии против Ирландии также запомнился скандалом. В первом тайме Роналду дал пощечину сопернику, но избежал наказания.

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