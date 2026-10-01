Роналду после скандала лишили 7-го номера в сборной Португалии — кому он перешел

Криштиану Роналду / © Associated Press

Реклама

Форварда саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду, который со скандалом покинул расположение сборной Португалии, лишили 7-го номера в национальной команде.

Это можно увидеть из официальных заявок на матч третьего тура Лиги наций между Португалией и Данией, опубликованных на официальном сайте УЕФА.

Реклама

После отъезда Роналду из лагеря сборной под седьмым номером на поединок против датчан заявлен вингер "Галатасарая" Рафаэл Леау.

Реклама

Отметим, что Роналду носил 7-ку в сборной Португалии с 2007 года. До него в течение десяти лет этот номер носил Луиш Фигу.

Матч Дания — Португалия состоится в четверг, 1 октября, на стадионе "Паркен" в Копенгагене. Игра начнется в 21:45 по киевскому времени.

Напомним, 27 сентября Криштиану впервые за 18 лет провел официальный матч сборной на скамейке для запасных — это произошло в поединке Лиги наций против Норвегии.

После игры СМИ сообщили о конфликте между Роналду и главным тренером Жорже Жезушем. Последний перед матчем с норвежцами заявлял, что планирует выпустить Криштиану примерно на 30 минут во втором тайме, но затем изменил свое решение, и нападающий остался на скамейке для запасных.

Реклама

Из-за этого Роналду поссорился с главным тренером португальской сборной и проигнорировал тренировку команды во вторник, 29 сентября.

Позже Жезуш на пресс-конференции сообщил журналистам, что Криштиану не попадет в стартовый состав и на матч третьего тура Лиги наций с Данией, который состоится 1 октября. После этого Роналду решил покинуть лагерь сборной и объявил об этом в соцсетях.

В свою очередь, СМИ сообщили, что Роналду решил завершить карьеру в сборной Португалии. Сам 41-летний футболист об этом еще не объявлял.

Роналду является абсолютным рекордсменом сборной Португалии по количеству сыгранных матчей и забитых голов. На его счету 234 поединка в составе национальной команды, в которых он отличился 146 мячами и 46 результативными передачами.

Реклама

Криштиану со сборной Португалии выиграл Евро-2016, а также Лигу наций в 2019 и 2025 годах.

На чемпионате мира-2026 он провел пять матчей, в которых забил три гола. Португальская сборная покинула турнир на стадии 1/8 финала после поражения будущего чемпиона — Испании (0:1).

После поражения от испанцев Роналду не сдержал слез и объявил, что провел последний матч за сборную Португалии на Мундиалях.

Ранее сообщалось, что португальская федерация футбола сделала официальное заявление после скандала с Роналду.

Также мы рассказывали, что Роналду грозят санкции за самовольное покидание лагеря сборной Португалии.

Новости партнеров