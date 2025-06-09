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Роналду после триумфа в Лиге наций назвал клуб, за который будет играть в следующем сезоне
Криштиану рассказал, продолжит ли выступать в Саудовской Аравии.
Португальный форвард Криштиану Роналду после победы со своей сборной в Лиге наций-2024/25 высказался о своем будущем.
40-летний нападающий заявил, что продолжит выступать в составе саудовского "Аль-Насра".
"Мое будущее? В принципе, ничего не изменится. Останусь ли я в "Аль-Насре"? Да", – цитирует Роналду авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.
Добавим, что в конце мая Роналду намекнул на уход из "Аль-Насра". Его действующий контракт истекает 30 июня этого года. Новое соглашение стороны пока не подписали.
Роналду перешел в "Аль-Наср" в конце декабря 2022 года. За это время он забил 89 голов и отдал 17 передач в 98 матчах за саудовский клуб. Его зарплата составляет 200 миллионов долларов в сезон.
В сезоне-2024/25 Криштиану провел 41 матч за "Аль-Наср" во всех турнирах, забив 35 голов и отдав четыре результативных передачи.
"Аль-Наср" (70 очков) занял третье место в чемпионате Саудовской Аравии, отстав от "Аль-Иттихада" (83 балла) и "Аль-Хиляля" (75 пунктов). Роналду с 25 голами стал лучшим бомбардиром турнира.
Подопечные Стефано Пиоли не смогли пробиться в азиатскую Лигу чемпионов на следующий сезон.
Напомним, в финале Лиги наций сборная Португалии в серии пенальти одолела Испанию, а Роналду отличился голом на 61-й минуте, сравняв счет в матче (2:2). Позже Криштиану получил повреждение и был заменен в конце основного времени.