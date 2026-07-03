Роналду посвятил победу над Хорватией экс-партнеру, который погиб в автокатастрофе

Криштиану Роналду / © Associated Press

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Легендарный форвард сборной Португалии Криштиану Роналду посвятил победу над Хорватией в 1/16 финала чемпионата мира-2026 бывшему партнеру по национальной команде Диогу Жоте, который ровно год назад погиб в автокатастрофе.

После финального свистка Роналду надел футболку с номером 21, под которым Жота играл за португальскую сборную и символически поднял указательный палец вверх, взглянув на небо.

Во время этого эмоционального момента Криштиану растрогался и не сдержал слез.

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Также Роналду вместе со всеми игроками, тренерским штабом и персоналом сборной Португалии сделали совместное фото, во время которого Криштиану держал в руках футболку с номером 21.

Напомним, что португальцы одолели Хорватию со счетом 2:1 и вышли в 1/8 финала, где сразятся с Испанией, которая на старте плей-офф разгромила Австрию (3:0).

Матч Португалия — Испания состоится в понедельник, 6 июля, начало — в 22:00 по киевскому времени.

ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

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Ранее сообщалось, что Роналду установил исторический бомбардирский рекорд чемпионатов мира.

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