Роналду повторил антирекорд чемпионатов мира по количеству поражений

Криштиану Роналду / © Associated Press

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Легендарный форвард сборной Португалии Криштиану Роналду после поражения от Испании (0:1) в 1/8 финала чемпионата мира-2026 повторил антирекорд Мундиалей.

Для 41-летнего португальца это поражение стало восьмым на чемпионатах мира, что является повторением антирекорда турнира.

Также по восемь поражений на чемпионатах мира Сон Хын Мин, Антонио Карбахаль, Хон Мэн Бо и Мэтью Лекки.

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Роналду принимал участие в шести чемпионатах мира (2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026) и забивал голы на каждом из них. Однако ни разу выиграть Мундиаль он так и не смог.

На счету Криштиану 27 матчей на мировых первенствах, 11 голов и два ассиста.

После поражения от испанцев на ЧМ-2026 он объявил, что провел последний матч за сборную Португалии на Мундиалях.

Ранее сообщалось, что Роналду не сдержал слез после драматического поражения от Испании и вылета с ЧМ-2026.

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Напомним, Испания в четвертьфинале сразится с Бельгией, которая в 1/8 финала разгромила США (4:1).

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