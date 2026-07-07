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ТСН в социальных сетях

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Категория
Проспорт
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Роналду повторил антирекорд чемпионатов мира по количеству поражений

Криштиану проиграл восьмой матч на Мундиалях.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Криштиану Роналду

Криштиану Роналду / © Associated Press

Легендарный форвард сборной Португалии Криштиану Роналду после поражения от Испании (0:1) в 1/8 финала чемпионата мира-2026 повторил антирекорд Мундиалей.

Для 41-летнего португальца это поражение стало восьмым на чемпионатах мира, что является повторением антирекорда турнира.

Также по восемь поражений на чемпионатах мира Сон Хын Мин, Антонио Карбахаль, Хон Мэн Бо и Мэтью Лекки.

Роналду принимал участие в шести чемпионатах мира (2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026) и забивал голы на каждом из них. Однако ни разу выиграть Мундиаль он так и не смог.

На счету Криштиану 27 матчей на мировых первенствах, 11 голов и два ассиста.

После поражения от испанцев на ЧМ-2026 он объявил, что провел последний матч за сборную Португалии на Мундиалях.

Ранее сообщалось, что Роналду не сдержал слез после драматического поражения от Испании и вылета с ЧМ-2026.

Напомним, Испания в четвертьфинале сразится с Бельгией, которая в 1/8 финала разгромила США (4:1).

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Дата публикации
Количество просмотров
266
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