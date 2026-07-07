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Роналду повторил антирекорд чемпионатов мира по количеству поражений
Криштиану проиграл восьмой матч на Мундиалях.
Легендарный форвард сборной Португалии Криштиану Роналду после поражения от Испании (0:1) в 1/8 финала чемпионата мира-2026 повторил антирекорд Мундиалей.
Для 41-летнего португальца это поражение стало восьмым на чемпионатах мира, что является повторением антирекорда турнира.
Также по восемь поражений на чемпионатах мира Сон Хын Мин, Антонио Карбахаль, Хон Мэн Бо и Мэтью Лекки.
Роналду принимал участие в шести чемпионатах мира (2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026) и забивал голы на каждом из них. Однако ни разу выиграть Мундиаль он так и не смог.
На счету Криштиану 27 матчей на мировых первенствах, 11 голов и два ассиста.
После поражения от испанцев на ЧМ-2026 он объявил, что провел последний матч за сборную Португалии на Мундиалях.
Ранее сообщалось, что Роналду не сдержал слез после драматического поражения от Испании и вылета с ЧМ-2026.
Напомним, Испания в четвертьфинале сразится с Бельгией, которая в 1/8 финала разгромила США (4:1).