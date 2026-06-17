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Роналду повторил потрясающий рекорд Месси на чемпионатах мира
Португалец вслед за аргентинцем сыграл на своем шестом Мундиале.
Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду повторил выдающееся достижение аргентинского нападающего Лионеля Месси на чемпионатах мира по футболу.
Криштиану вышел в стартовом составе на матч первого тура группового этапа ЧМ-2026 против ДР Конго.
Таким образом, Роналду, как и Месси накануне, сыграл на своем шестом Мундиале.
Ранее Криштиану и Лионель принимали участие в мировых первенствах 2006, 2010, 2014, 2018 и 2022 годов.
Матч Португалия — ДР Конго начался в среду, 17 июня, в 20:00 по киевскому времени.
В этом квартете также выступают сборные Узбекистана и Колумбии, которые встретятся в очном поединке первого тура в четверг, 18 июня, в 05:00 по киевскому времени.
ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.
Все участники ЧМ-2026 разделены на 12 групп, в каждой — по четыре сборные. По две лучшие команды из каждого квартета и восемь обладателей третьих мест выйдут в 1/16 финала. Далее состоится плей-офф в формате одноматчевых противостояний на выбывание.
Вашему вниманию расписание и результаты всех матчей ЧМ-2026 по футболу.
Также на нашем сайте можно посмотреть турнирные таблицы во всех группах ЧМ-2026 по футболу.
Ранее сообщалось, что Месси повторил исторический рекорд по голам на чемпионатах мира.