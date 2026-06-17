Роналду повторил потрясающий рекорд Месси на чемпионатах мира

Криштиану Роналду / © Associated Press

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Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду повторил выдающееся достижение аргентинского нападающего Лионеля Месси на чемпионатах мира по футболу.

Криштиану вышел в стартовом составе на матч первого тура группового этапа ЧМ-2026 против ДР Конго.

Таким образом, Роналду, как и Месси накануне, сыграл на своем шестом Мундиале.

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Ранее Криштиану и Лионель принимали участие в мировых первенствах 2006, 2010, 2014, 2018 и 2022 годов.

Матч Португалия — ДР Конго начался в среду, 17 июня, в 20:00 по киевскому времени.

В этом квартете также выступают сборные Узбекистана и Колумбии, которые встретятся в очном поединке первого тура в четверг, 18 июня, в 05:00 по киевскому времени.

ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

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Все участники ЧМ-2026 разделены на 12 групп, в каждой — по четыре сборные. По две лучшие команды из каждого квартета и восемь обладателей третьих мест выйдут в 1/16 финала. Далее состоится плей-офф в формате одноматчевых противостояний на выбывание.

Вашему вниманию расписание и результаты всех матчей ЧМ-2026 по футболу.

Также на нашем сайте можно посмотреть турнирные таблицы во всех группах ЧМ-2026 по футболу.

Ранее сообщалось, что Месси повторил исторический рекорд по голам на чемпионатах мира.

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