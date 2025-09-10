- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 85
- Время на прочтение
- 2 мин
Роналду повторил рекорд по забитым голам в квалификации чемпионатов мира
Криштиану сравнялся с нападающим сборной Гватемалы Карлосом Руисом.
Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду повторил рекорд по количеству забитых мячей в квалификации чемпионатов мира по футболу.
Во вторник, 9 сентября, 40-летний Криштиану реализовал пенальти в матче отбора на ЧМ-2026 против команды Венгрии, который завершился выездной победой португальцев со счетом 3:2.
Для Роналду гол в ворота венгров стал 39-м в отборочных матчах к чемпионатам мира. Чтобы достичь этой отметки, Криштиану понадобилось 49 поединков.
По этому показателю Роналду сравнялся с нападающим сборной Гватемалы Карлосом Руисом, который забил 39 голов в 47 матчах.
Тройку лучших замыкает аргентинский форвард Лионель Месси, в чьем активе 36 голов в 72 встречах.
Отметим, что на 12-м месте в этом рейтинге находится Андрей Шевченко, который забил 26 голов в 40 матчах квалификации чемпионатов мира за сборную Украины.
Лучшие бомбардиры в истории квалификации чемпионатов мира (топ-5)
1. Карлос Руис (Гватемала) – 39 голов (47 матчей)
1. Криштиану Роналду (Португалия) – 39 голов (49 матчей)
3. Лионель Месси (Аргентина) – 36 голов (72 матча)
4. Али Даэи (Иран) – 35 голов (51 матч)
5. Роберт Левандовски (Польша) – 32 гола (41 матч)
В общей сложности на счету Роналду 141 забитый мяч за сборную и 943 в карьере.
Сборная Португалии после двух матчей с 6 очками возглавляет группу F отбора на ЧМ-2026. Подопечные Роберто Мартинеса опережают Армению (3 балла), а также Венгрию и Ирландию, которые имеют по одному зачетному пункту.
В следующих матчах отбора на Мундиаль португальцы 11 октября примут ирландцев, после чего 14 октября дома сыграют с венграми.
Победитель квартета получит прямую путевку на ЧМ-2026. Сборная, которая финиширует второй, попытается отобраться на планетарное первенство через плей-офф.
Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.