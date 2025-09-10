Роналду повторил рекорд по забитым голам в квалификации чемпионатов мира

Криштиану Роналду / © Associated Press

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду повторил рекорд по количеству забитых мячей в квалификации чемпионатов мира по футболу.

Во вторник, 9 сентября, 40-летний Криштиану реализовал пенальти в матче отбора на ЧМ-2026 против команды Венгрии, который завершился выездной победой португальцев со счетом 3:2.

Для Роналду гол в ворота венгров стал 39-м в отборочных матчах к чемпионатам мира. Чтобы достичь этой отметки, Криштиану понадобилось 49 поединков.

По этому показателю Роналду сравнялся с нападающим сборной Гватемалы Карлосом Руисом, который забил 39 голов в 47 матчах.

Тройку лучших замыкает аргентинский форвард Лионель Месси, в чьем активе 36 голов в 72 встречах.

Отметим, что на 12-м месте в этом рейтинге находится Андрей Шевченко, который забил 26 голов в 40 матчах квалификации чемпионатов мира за сборную Украины.

Лучшие бомбардиры в истории квалификации чемпионатов мира (топ-5)

1. Карлос Руис (Гватемала) – 39 голов (47 матчей)

1. Криштиану Роналду (Португалия) – 39 голов (49 матчей)

3. Лионель Месси (Аргентина) – 36 голов (72 матча)

4. Али Даэи (Иран) – 35 голов (51 матч)

5. Роберт Левандовски (Польша) – 32 гола (41 матч)

В общей сложности на счету Роналду 141 забитый мяч за сборную и 943 в карьере.

Сборная Португалии после двух матчей с 6 очками возглавляет группу F отбора на ЧМ-2026. Подопечные Роберто Мартинеса опережают Армению (3 балла), а также Венгрию и Ирландию, которые имеют по одному зачетному пункту.

В следующих матчах отбора на Мундиаль португальцы 11 октября примут ирландцев, после чего 14 октября дома сыграют с венграми.

Победитель квартета получит прямую путевку на ЧМ-2026. Сборная, которая финиширует второй, попытается отобраться на планетарное первенство через плей-офф.

Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.