Роналду принес победу: "Манчестер Юнайтед" совершил суперволевой камбэк в матче с "Аталантой" (видео)

Роналду принес победу: "Манчестер Юнайтед" совершил суперволевой камбэк в матче с "Аталантой" (видео)

"Красные дьяволы" сумели нивелировать отставание в два мяча.

Английский "Манчестер Юнайтед" обыграл итальянскую "Аталанту" в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Результативный поединок на стадионе "Олд Траффорд" закончился со счетом 3:2.

Поединок начался крайне неудачно для команды Уле-Гуннара Сульшера. До перерыва "бергамаски" обеспечили себе комфортный гандикап голами Марио Пашалича и Мериха Демирала.

Однако во втором тайме "красные дьяволы" сумели отыграться - на 53-й минуте отличился Маркус Рашфорд, а на 75-й Харри Магуайр сделал счет равным.

Развязка противостояния произошла на 81-минуте. Главное оружие "манкунианцев" Криштиану Роналду забил гол, который стал победным - 3:2.

Украинский полузащитник "бергамасков" Руслан Малиновский вышел на поле на 68-минуте, однако результативными действиями не отметился.

В параллельном матче этого квартета испанский "Вильярреал" на выезде разбил швейцарский "Янг Бойз" - 4:1.

"Манчестер Юнайтед" (6 очков) поднялся на первое место в таблице группы F. "Аталанта" (4 балла) опустилась на вторую строчку. "Вильярреал" (4) - третий, "Янг Бойз" (3) - последний.

Четвертый тур группового этапа ЛЧ запланирован на 2 ноября: "Аталанта" - "Манчестер Юнайтед", "Вильярреал" - "Янг Бойз".

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